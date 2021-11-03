«Ливерпуль» – «Атлетико» Мадрид. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Ливерпуль» – «Атлетико» Мадрид, который состоится 3 ноября 2021 года
«Ливерпуль»
Английский клуб хорошо выступает в этом сезоне во всех турнирах и лидирует в Лиге Чемпионов с максимальным результатом. Матч с «Атлетико», который прошел две недели назад подарил болельщикам интересный поединок, и теперь они ждут повторения уже на английских полях. В АПЛ «Ливерпуль» идет на втором месте, отставая от лидера всего на три пункта. В предстоящей встрече клубу не смогут помочь три травмированных игрока.
19 октября «Ливерпуль» обыграл на выезде «Атлетико» Мадрид (3:2), а 28 числа разгромил «Порту» на выезде (5:1).
«Атлетико»
Команда Симеоне не отличается стабильностью, которая была в прошлом сезоне. В группе Лиги Чемпионов «матрасники» набрали всего четыре очка и очень далеки от выхода в плей-офф самого популярного европейского турнира. Клуб имеет много травмированных игроков, что еще больше усложняет ситуацию. В чемпионате Испании мадридский клуб идет на четвертом месте и набрал 22 пункта, отставая от лидера на три очка, имея игру в запасе.
19 октября «Атлетико» уступил на своем поле «Ливперпулю» (2:3), а 28 сентября на последних минутах одолел на выезде «Милан» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ливерпуль» – 1.699
- Ничья – 4.06
- Победит «Атлетико» – 5.26
Статистика
- «Ливерпуль» не проигрывает уже 19 матчей подряд во всех турнирах
- «Атлетико» забил в восьми из десяти последних матчей на выезде
- «Ливерпуль» выиграл три из пяти последних матчей с «Атлетико»
- Семь из девяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Ливерпуля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.699. Англичане показывают более качественный футбол, и это влияет на разницу в результатах команд. Предполагаем, что матч будет интересным и зрелищным, в котором немного удачнее окажется «Ливерпуль».