«Ливерпуль» – «Атлетико» Мадрид. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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03 ноября 2021, 16:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Ливерпуль» – «Атлетико» Мадрид, который состоится 3 ноября 2021 года

«Ливерпуль»

Английский клуб хорошо выступает в этом сезоне во всех турнирах и лидирует в Лиге Чемпионов с максимальным результатом. Матч с «Атлетико», который прошел две недели назад подарил болельщикам интересный поединок, и теперь они ждут повторения уже на английских полях. В АПЛ «Ливерпуль» идет на втором месте, отставая от лидера всего на три пункта. В предстоящей встрече клубу не смогут помочь три травмированных игрока.

19 октября «Ливерпуль» обыграл на выезде «Атлетико» Мадрид (3:2), а 28 числа разгромил «Порту» на выезде (5:1).

«Атлетико»

Команда Симеоне не отличается стабильностью, которая была в прошлом сезоне. В группе Лиги Чемпионов «матрасники» набрали всего четыре очка и очень далеки от выхода в плей-офф самого популярного европейского турнира. Клуб имеет много травмированных игроков, что еще больше усложняет ситуацию. В чемпионате Испании мадридский клуб идет на четвертом месте и набрал 22 пункта, отставая от лидера на три очка, имея игру в запасе.

19 октября «Атлетико» уступил на своем поле «Ливперпулю» (2:3), а 28 сентября на последних минутах одолел на выезде «Милан» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.699

Ничья – 4.06

Победит «Атлетико» – 5.26

Статистика

«Ливерпуль» не проигрывает уже 19 матчей подряд во всех турнирах

«Атлетико» забил в восьми из десяти последних матчей на выезде

«Ливерпуль» выиграл три из пяти последних матчей с «Атлетико»

Семь из девяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.699. Англичане показывают более качественный футбол, и это влияет на разницу в результатах команд. Предполагаем, что матч будет интересным и зрелищным, в котором немного удачнее окажется «Ливерпуль».