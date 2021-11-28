«Брентфорд» — «Эвертон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брентфорд» — «Эвертон», который состоится 28 ноября 2021 года
«Брентфорд»
«Бернли» неплохо стартовал в АПЛ как для новичка чемпионата, но в последних пяти встречах набрал всего одно очко. Это сместило коллектив на 15 место с 13 очками и теперь он находится очень близко к зоне вылета. Клуб пропускает практически в каждом поединке, поэтому тренерскому штабу следует поработать над обороной, чтобы улучшить результаты. В игре с «Эвертоном» команде не помогут четыре футболиста ввиду различных повреждений.
20 ноября «Брентфорд» разошелся миром с «Ньюкасл Юнайтед» (3:3), а шестого числа команда уступила «Норвичу» на своем поле (1:2).
«Эвертон»
«Эвертон» тоже находится в кризисе, который длится несколько матчей. Команда расположилась на очень низкой для себя 12 позиции и не может выиграть несколько матчей подряд, большинство из них проиграв. Коллектив пропустил 19 мячей, что является одним из худших результатов в АПЛ. Матч против новичка чемпионата Англии дает неплохие шансы клубу, чтобы сделать первый шаг к выходу из непростой ситуации.
21 ноября «Эвертон» крупно проиграл «Манчестер Сити» (0:3), а седьмого числа сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брентфорд» – 2.31
- Ничья – 3.34
- Победит «Эвертон» – 3.44
Статистика
- Пять последних матчей «Брентфорда» завершились исходом «обе забьют»
- «Эвертон» выиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Брентфорд» не может выиграть уже четыре домашних поединка подряд
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.34. Обе команды будут особенно нацелены на результат в предстоящем поединке, учитывая отсутствие победу как у «Брентфорда», так и у «Эвертона». Клубы будут играть аккуратно, с оглядкой на собственные ворота и не выявят победителя.