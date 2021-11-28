«Брентфорд» — «Эвертон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 ноября 2021, 11:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брентфорд» — «Эвертон», который состоится 28 ноября 2021 года

«Брентфорд»

«Бернли» неплохо стартовал в АПЛ как для новичка чемпионата, но в последних пяти встречах набрал всего одно очко. Это сместило коллектив на 15 место с 13 очками и теперь он находится очень близко к зоне вылета. Клуб пропускает практически в каждом поединке, поэтому тренерскому штабу следует поработать над обороной, чтобы улучшить результаты. В игре с «Эвертоном» команде не помогут четыре футболиста ввиду различных повреждений.

20 ноября «Брентфорд» разошелся миром с «Ньюкасл Юнайтед» (3:3), а шестого числа команда уступила «Норвичу» на своем поле (1:2).

«Эвертон»

«Эвертон» тоже находится в кризисе, который длится несколько матчей. Команда расположилась на очень низкой для себя 12 позиции и не может выиграть несколько матчей подряд, большинство из них проиграв. Коллектив пропустил 19 мячей, что является одним из худших результатов в АПЛ . Матч против новичка чемпионата Англии дает неплохие шансы клубу, чтобы сделать первый шаг к выходу из непростой ситуации.

21 ноября «Эвертон» крупно проиграл «Манчестер Сити» (0:3), а седьмого числа сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брентфорд» – 2.31

Ничья – 3.34

Победит «Эвертон» – 3.44

Статистика

Пять последних матчей «Брентфорда» завершились исходом «обе забьют»

«Эвертон» выиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Брентфорд» не может выиграть уже четыре домашних поединка подряд

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.34. Обе команды будут особенно нацелены на результат в предстоящем поединке, учитывая отсутствие победу как у «Брентфорда», так и у «Эвертона». Клубы будут играть аккуратно, с оглядкой на собственные ворота и не выявят победителя.