«Лидс» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лидс» — «Кристал Пэлас», который состоится 30 ноября 2021 года

«Лидс»

Коллектив проводит уже второй сезон подряд в АПЛ после длительного отсутствия, но в этом футбольном году у команды дела идут не лучшим образом. «Лидс» расположился на 17 месте в турнирной таблице и набрал всего 12 очков, что на три больше, чем у ближайшего клуба из зоны вылета. Команда мало забивает (12 голов), поэтому тренерскому штабу следует поработать над реализацией.

27 ноября «Лидс» сыграл вничью с «Брайтоном» (0:0), а 21 числа проиграл на выезде «Тоттенхэму» (1:2).

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» в прошлом туре прервал свою серию без поражений в АПЛ и опустился на одну позицию вниз. Теперь коллектив занимает 11 место с 16 очками и вряд ли претендует на более высокие места, которые дают путевку в еврокубки. В предстоящем матче с «Лидсом» клубу не смогут помочь три игрока ввиду различных травм, однако у тренера должно хватить ресурсов, чтобы их заменить на футбольном поле, не теряя в качестве.

27 ноября «Кристал Пэлас» проиграл на своем поле «Астон Вилле» (1:2), а 20 числа сыграл в результативную ничью с «Бернли» (3:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс» – 2.47

Ничья – 3.39

Победит «Кристал Пэлас» – 3.11

Статистика

Шесть из восьми последних матчей «Кристал Пэлас» завершились исходом «обе забьют»

«Лидс» не уходил с поля без забитого мяча в девяти из десяти последних матчей на своем поле

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Лидс» выиграл шесть последних матчей на своем поле у «Кристал Пэлас»

Прогноз

Поставить на победу «Лидса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.47. Команда имеет отличную статистику домашних встреч с «Кристал Пэлас», и мы предполагаем, что в этот раз ситуация повторится. Прогнозируем минимальную победу хозяев.