«Атлетик» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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22 декабря 2021, 10:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Атлетик» — «Реал» Мадрид, который состоится 22 декабря 2021 года

«Атлетик»

Команда из Бильбао проводит средний сезон и только в прошлом туре прервал серию без побед в чемпионате Испании. «Атлетик» занимает десятое место в турнирной таблице и набрал 24 балла, а поэтому рассчитывать на самые высокие места коллективу вряд ли придется. Игра с лидером Примеры станет настоящей проверкой для коллектива, который имеет одну из лучших оборонительных линий в чемпионате, но при этом мало забивает (16:14).

19 декабря «Атлетик» в тяжелом поединке обыграл на своем поле «Бетис» (3:2), а 11 числа на своем поле уступил «Севилье» (0:1).

«Реал» Мадрид

Подопечные Анчелотти показывают интересный футбол и добиваются результата, но в последней игре «королевский клуб» не смог одержать победу. Тем не менее, «Реал» остается лидером в турнирной таблице с набранными 43 очками. У ближайшего конкурента «Севильи» на пять баллов меньше, а поэтому «сливочным» расслабляться очень рано и необходимо набирать максимум очков в ближайших поединках.

19 декабря «Реал» Мадрид сыграл вничью на своем поле с «Кадисом» (0:0), а 12 числа команда обыграла на своем поле «Атлетико» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетик» – 3.25

Ничья – 3.46

Победит «Реал» Мадрид – 2.35

Статистика

«Реал» Мадрид не проигрывает 14 матчей подряд во всех турнирах

«Атлетик» проиграл три из десяти домашних поединков за последнее время

«Реал» Мадрид выиграл пять из семи последних встреч с «Атлетиком»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Реала» Мадрид, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Предполагаем, что матч не выйдет слишком зрелищным и основная борьба будет проходить в центре поля, но клуб из столицы Испании окажется немного успешнее и заберет три очка.