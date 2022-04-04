«Фейеноорд» — «Славия» Прага. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Фейеноорд» — «Славия» Прага, который состоится 7 апреля 2022 года

«Фейеноорд»

Клуб из Нидерландов достиг достаточно серьезной стадии Лиги Конференций и постарается зайти в этом турнире как можно дальше, а может и замахнуться на победу. Во внутреннем первенстве «Фейеноорд» занимает третье место, имея в активе 58 очков, и отстает от лидера на 11 очков, что практически лишает команду шансов побороться за чемпионство. В матче со «Славией» коллектив постарается обеспечить себя комфортным преимуществом перед ответной встречей в Чехии.

2 апреля «Фейеноорд» обыграл на своем поле «Виллем II» (2:0), а 20 числа проиграл на выезде лидеру чемпионата «Аяксу» (2:3).

«Славия» Прага

В последних сезонах клуб все чаще заявлял о своих европейских амбициях и показывал неплохие результаты. В этом сезоне у «Славии» есть хороший шанс побороться за победу в турнире и стать первой командой в истории, которой покорится Лига Конференций. В чемпионате Чехии клуб набрал 27 очков, что позволяет ему занимать второе место, а отставание от лидера «Виктории» Плзень составляет всего один балл.

03 апреля «Славия» Прага разошлась миром с «Викторией» Плзень (1:1), а 20 марта обыграла на своем поле «Ческе-Будеевице» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фейеноорд» – 1.72

Ничья – 3.9

Победит «Славия» Прага – 4.7

Статистика

Шесть из восьми последних матчей «Фейеноорда» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Славия» Прага выиграла семь из десяти последних встреч во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Фейеноорд» не проигрывает на своем стадионе уже шесть встреч подряд

Прогноз

Поставить на победу «Фейеноорда», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. Команды примерно равны по своему классу, однако «Фейеноорду» может помочь фактор домашнего поля. Предполагаем, что хозяева одержат минимальную победу в этой встрече.