«Коринтианс» – «Бока Хуниорс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 июня 2022, 14:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Коринтианс» – «Бока Хуниорс», который состоится 29 июня 2022 года

«Коринтианс»

Бразильский клуб часто играет в плей-офф кубка Либертадорес, однако в этот раз уже на этой стадии его ожидает очень серьезный соперник. В чемпионате у «Коринтианса» дела идут неплохо и коллектив идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидера на три пункта. Матч с «Бока Хуниорс» наверняка выглядит самой яркой вывеской нынешнего игрового дня и не оставит равнодушным ни одного болельщика.

26 июня «Коринтианс» сыграл вничью с «Сантосом» в рамках чемпионата (0:0), а 23 числа обыграл тот же «Сантос» в кубке Бразилии (4:0).

«Бока Хуниорс»

Коллектив демонстрирует отличные результаты в последнее время и можно с уверенностью сказать, что он подходит к матчам кубка Либертадорес в полной боевой готовности. Первый матч команда проведет на выезде и постарается добиться положительного результата. В чемпионате Аргентины «Бока Хуниорс» занимает четвертое место в турнирной таблице с девятью баллами и отстает от ближайшего соперника по дополнительным показателям.

25 июня «Бока Хуниорс» уступил на своем поле «Униону» (1:2), а 20 числа обыграл на выезде «Барракас Сентраль» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Коринтианс» – 2.35

Ничья – 3.15

Победит «Бока Хуниорс» – 3.6

Статистика

«Коринтианс» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Бока Хуниорс» выиграл четыре из пяти последних выездных встреч на выезде

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из шести последних матчей команд завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Коринтианса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Предполагаем, что матч будет примерно равным, но более удачливым на своем стадионе окажутся хозяева.