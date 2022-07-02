«Химнасия и Эсгрима» — «Дефенса и Хустисия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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02 июля 2022, 19:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Аргентины «Химнасия и Эсгрима» — «Дефенса и Хустисия», который состоится 3 июля 2022 года.

«Химнасия и Эсгрима»

«Химнасия» занимает второе место в чемпионате Аргентины. От первого места команду отделяет два очка. После пяти туров «волки» не проиграли ни в одном из своих матчей. С начала сезона «Химнасия» восемь раз поразила ворота соперников, а пропустила три. В матче третьего тура с командой «Платенсе» разошлись миром. В следующем туре на своём поле «Химнасия» уверенно с разницей в пару мячей одержала победу над «Расингом». В пятом туре, выиграв с минимальным счётом, «волки» заработали свои три очка в матче с «Росарио Сентраль».

В 1/16 Кубка Аргентины «Химнасия» взяла верх над «Фландрией» со счётом 2:0.

«Дефенса и Хустисия»

«Дефенса» занимает двадцать четвёртое место в Лиге Професиональ. С начала сезона «жёлто-зелёные» не выиграли ни в одном матче. После пяти туров команда забила четыре гола, пропустила пять. «Жёлто-зелёные» начали чемпионат, сыграв с «Ривер Плейт» вничью. В следующих двух турах команда также разошлась миром со своими соперниками. В игре четвёртого тура в гостях «Дефенса» проиграла с разницей в один гол команде «Годой Крус».

В прошлом туре на своём поле «жёлто-зелёные» раскатали ничью со счётом 1:1 с командой «Велес Сарсфилд».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Химнасия и Эсгрима» – 2.28

Ничья – 3.15

Победит «Дефенса и Хустисия» – 3.35

Победит «Химнасия и Эсгрима» с форой -1.5 – 4.30

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.36

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.57

Статистика

«Химнасия» выиграла из десяти матчей в восьми и в двух сыграла вничью.

Из десяти последних игр «Дефенса» пять раз раскатала ничью со своими соперниками и четыре раза проиграла.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

Победа в этом поединке даст шанс хозяевам возглавить турнирную таблицу чемпионата. Статистика очных встреч последних лет указывает на преимущество гостей, но в этот раз три очка в этом поединке достанутся «волкам». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 4.30 на победу «Химнасии» с форой -1.5. Из пяти последних матчей на своём поле «волки» в четырёх выиграли своих соперников с разницей в пару мячей.