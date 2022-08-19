«Марсель» – «Нант» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» – «Нант», который состоится 20 августа 2022 года
«Марсель»
«Марсель» провел сильный прошлый сезон и уже ждет участия в групповом турнире Лиги Чемпионов, путевку в который команда заслужила. Новый футбольный год также начался неплохо для команды, что подтверждают четыре набранных бала в двух стартовых поединках. Предстоящий матч с обладателем кубка Франции обещает быть интересным и непредсказуемым, поэтому зрители точно не останутся равнодушны к игре.
14 августа «Марсель» сыграл вничью с «Брестом» (1:1), а седьмого числа разгромили «Реймс» (4:1). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.
«Нант»
«Нант» в начала сезона крупно проиграл в Суперкубке Франции и еще не смог победить в Лиге 1. После двух туров коллектив набрал два очка и нуждается в победах, которые дадут команде уверенность в собственных силах и помогут улучшить позицию в турнирной таблице. В сложном поединке с «Марселем» любые набранные пункты стали бы для футболистов хорошим достижением.
12 августа «Нант» разошелся миром с «Лиллем» (1:1), а седьмого числа сыграл вничью с «Анже» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Марсель» – 1.57
- Ничья – 4.2
- Победит «Нант» – 5.6
Статистика
- «Марсель» выиграл только один матч из шести последних во всех турнирах
- Пять из шести последних встреч «Нанта» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Марсель» выиграл три последних игры у «Нанта»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.57. «Нант» находится не в лучшей форме и мы предполагаем, что гости не смогут создать проблемы «Марселю» в этой игре.