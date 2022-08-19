«Марсель» – «Нант» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1660894972

сегодня, 10:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» – «Нант», который состоится 20 августа 2022 года

«Марсель»

«Марсель» провел сильный прошлый сезон и уже ждет участия в групповом турнире Лиги Чемпионов, путевку в который команда заслужила. Новый футбольный год также начался неплохо для команды, что подтверждают четыре набранных бала в двух стартовых поединках. Предстоящий матч с обладателем кубка Франции обещает быть интересным и непредсказуемым, поэтому зрители точно не останутся равнодушны к игре.

14 августа «Марсель» сыграл вничью с «Брестом» (1:1), а седьмого числа разгромили «Реймс» (4:1). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

«Нант»

«Нант» в начала сезона крупно проиграл в Суперкубке Франции и еще не смог победить в Лиге 1. После двух туров коллектив набрал два очка и нуждается в победах, которые дадут команде уверенность в собственных силах и помогут улучшить позицию в турнирной таблице. В сложном поединке с «Марселем» любые набранные пункты стали бы для футболистов хорошим достижением.

12 августа «Нант» разошелся миром с «Лиллем» (1:1), а седьмого числа сыграл вничью с «Анже» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 1.57

Ничья – 4.2

Победит «Нант» – 5.6

Статистика

«Марсель» выиграл только один матч из шести последних во всех турнирах

Пять из шести последних встреч «Нанта» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Марсель» выиграл три последних игры у «Нанта»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.57. «Нант» находится не в лучшей форме и мы предполагаем, что гости не смогут создать проблемы «Марселю» в этой игре.