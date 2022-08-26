«Ювентус» – «Рома» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» – «Рома», который состоится 27 августа 2022 года
«Ювентус»
«Старая синьора» вновь забуксовала уже во втором туре и не смогла набрать полноценные три очка. Таким образом, после двух матчей, в активе «Ювентуса» есть четыре набранных балла, а впереди их ждет домашняя встреча с командой Жозе Моуриньо, которая существенно укрепила состав и старается добиваться максимальных результатов. Матч можно смело назвать одним из центральных в этом туре.
22 августа «Ювентус» не смог обыграть на выезде «Сампдорию» (0:0), а 15 числа команда крупно разобралась с «Сассуоло» (3:0).
«Рома»
В первых двух турах «волки» достигали хоть и скромных, но важных побед, а потом на данный момент имеют максимальное количество баллов. Чтобы заявить свои претензии на лидерство в Серии А. коллективу необходимо удачно сыграть на выезде с «Ювентусом», что является непростой задачей, однако выполнимой. Всех зрителей ждет интересный и напряженный поединок, который никого не оставит равнодушным.
22 августа «Рома» минимально обыграла «Кремонезе» (1:0), а 14 числа с тем же счетом одолела «Салернитану» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ювентус» – 2.4
- Ничья – 3.2
- Победит «Рома» – 3.2
Статистика
- «Ювентус» смог одержать только две победы в десяти последних встречах во всех турнирах
- «Рома» выиграла уже четыре поединка подряд
- «Ювентус» выиграл три последних матча у «Ромы» в чемпионате Италии
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Матч вряд ли будет закрытым, а поэтому у обоих клубов будет возможность проявить себя в атаке. Прогнозируем, что в этой игре команды обменяются забитыми голами.