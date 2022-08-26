«Ювентус» – «Рома» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» – «Рома», который состоится 27 августа 2022 года

«Ювентус»

«Старая синьора» вновь забуксовала уже во втором туре и не смогла набрать полноценные три очка. Таким образом, после двух матчей, в активе «Ювентуса» есть четыре набранных балла, а впереди их ждет домашняя встреча с командой Жозе Моуриньо, которая существенно укрепила состав и старается добиваться максимальных результатов. Матч можно смело назвать одним из центральных в этом туре.

22 августа «Ювентус» не смог обыграть на выезде «Сампдорию» (0:0), а 15 числа команда крупно разобралась с «Сассуоло» (3:0).

«Рома»

В первых двух турах «волки» достигали хоть и скромных, но важных побед, а потом на данный момент имеют максимальное количество баллов. Чтобы заявить свои претензии на лидерство в Серии А. коллективу необходимо удачно сыграть на выезде с «Ювентусом», что является непростой задачей, однако выполнимой. Всех зрителей ждет интересный и напряженный поединок, который никого не оставит равнодушным.

22 августа «Рома» минимально обыграла «Кремонезе» (1:0), а 14 числа с тем же счетом одолела «Салернитану» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 2.4

Ничья – 3.2

Победит «Рома» – 3.2

Статистика

«Ювентус» смог одержать только две победы в десяти последних встречах во всех турнирах

«Рома» выиграла уже четыре поединка подряд

«Ювентус» выиграл три последних матча у «Ромы» в чемпионате Италии

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Матч вряд ли будет закрытым, а поэтому у обоих клубов будет возможность проявить себя в атаке. Прогнозируем, что в этой игре команды обменяются забитыми голами.