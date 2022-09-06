«Боруссия» Д — «Копенгаген»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Боруссия» Д — «Копенгаген», который состоится 6 сентября 2022 года

«Боруссия» Д

«Боруссия» Д на прошлой неделе вышла в лидеры Бундеслиги, опередив «Баварию» на один балл, что должно добавить мотивации команде продолжать успешные выступления не только во внутреннем первенстве, но и на евро-арене. В предстоящей встрече на своем поле с одним из потенциальных аутсайдеров группы от «шмелей» болельщики будут ждать только победы, ведь в прошлом году коллективу не удалось пройти групповой этап.

02 сентября «Боруссия» Д на своем поле минимально обыграла «Хоффенхайм» (1:0), а 27 августа с тем же счетом оказалась сильнее «Герты» (1:0).

«Копенгаген»

Чемпион Дании смог пройти последний этап квалификации Лиги Чемпионов и попал в довольно интересную группу. «Копенгаген» не очень удачно стартовал в чемпионате и сейчас идет на шестом месте с 12 очками, уступая лидеру целых девять баллов. В выездной встрече с «Боруссией» Д датских футболистов устроит даже ничейный результат, а сама игра обещает быть интересной и напряженной.

02 августа «Копенгаген» на своем поле обыграл «Сикельборг» (1:0), а 28 числа проиграл на выезде «Норшелланду» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Боруссия» Д – 1.3

Боруссия» Д – 1.3 Ничья – 5.6

Победит «Копенгаген» – 9

Статистика

«Боруссия» Д проиграла только три матча из десяти последних поединков во всех турнирах

«Копенгаген» забивал в восьми из десяти последних матчах во всех турнирах

«Боруссия» Д выиграла у «Копенгагена» два последних матча с минимальным счетом (1:0)

Четыре из пяти последних матчей немецкого клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Боруссии» Д с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. На данный момент разница в классе команд слишком велика и мы предполагаем, что хозяева не будут иметь проблем в этой встрече.