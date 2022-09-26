Ирландия – Армения : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Ирландия – Армения, который состоится 27 сентября 2022 года

Ирландия

Сборная Ирландии не смогла конкурировать с лидерами группы и теперь должна быть обеспокоена сохранением места в дивизионе B. Перед стартом заключительного тура коллектив занимает третью позицию в таблице с четырьмя баллами и опережает Армению лишь на один балл. Таким образом в личной встрече с оппонентов ирландских футболистов устроит даже ничья.

24 сентября сборная Ирландии все же уступила на выезде Шотландии (0:1), а 14 июня разошлась миром со сборной Украины (1:1).

Армения

Армения с самого начала Лиги Наций не смогла зацепиться за результат и постепенно осела на последнем месте с тремя баллами. Тем не менее, у коллектива есть шанс остаться в дивизион B и порадовать свою страну. Для этого Армении необходима выездная победа над Ирландией, во что многие эксперты совершенно не верят. Матч будет интригующим и интересным, ведь обеим командам есть за что бороться.

24 сентября Армения была разгромлена на своем поле Украиной (0:5), а 14 июня команда крупно проиграла Шотландии (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит Ирландия – 1.35

Ничья – 4.7

Победит Армения – 11

Статистика

Армения проиграла четыре последних тура в Лиге Наций

Ирландия проиграла всего три матча из десяти последних во всех турнирах

Ирландия выиграла у Армении два из трех последних матчей

Две из трех последних встреч между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Армения будет играть на победу и ей придется рисковать как минимум уже в середине матча. Прогнозируем интересную и результативную встречу.