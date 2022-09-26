Ирландия – Армения : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Ирландия – Армения, который состоится 27 сентября 2022 года
Ирландия
Сборная Ирландии не смогла конкурировать с лидерами группы и теперь должна быть обеспокоена сохранением места в дивизионе B. Перед стартом заключительного тура коллектив занимает третью позицию в таблице с четырьмя баллами и опережает Армению лишь на один балл. Таким образом в личной встрече с оппонентов ирландских футболистов устроит даже ничья.
24 сентября сборная Ирландии все же уступила на выезде Шотландии (0:1), а 14 июня разошлась миром со сборной Украины (1:1).
Армения
Армения с самого начала Лиги Наций не смогла зацепиться за результат и постепенно осела на последнем месте с тремя баллами. Тем не менее, у коллектива есть шанс остаться в дивизион B и порадовать свою страну. Для этого Армении необходима выездная победа над Ирландией, во что многие эксперты совершенно не верят. Матч будет интригующим и интересным, ведь обеим командам есть за что бороться.
24 сентября Армения была разгромлена на своем поле Украиной (0:5), а 14 июня команда крупно проиграла Шотландии (1:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Ирландия – 1.35
- Ничья – 4.7
- Победит Армения – 11
Статистика
- Армения проиграла четыре последних тура в Лиге Наций
- Ирландия проиграла всего три матча из десяти последних во всех турнирах
- Ирландия выиграла у Армении два из трех последних матчей
- Две из трех последних встреч между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Армения будет играть на победу и ей придется рисковать как минимум уже в середине матча. Прогнозируем интересную и результативную встречу.