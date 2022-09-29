«Химки» – ЦСКА : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1664454107

вчера, 15:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Химки» – ЦСКА , который состоится 01 октября 2022 года

«Химки»

Подмосковный клуб находится в огромной кризисной яме, что подтвердил разгром в кубке России. Команда не может конкурировать с большинством команд РПЛ на данный момент и нуждается в перезагрузке и больших изменениях. В такой ситуации игра против ЦСКА станет настоящим испытанием для хозяев, однако раньше времени их списывать не стоит, ведь в футболе может случится всякое.

28 сентября «Химки» на своем поле были «разбиты» «Локомотивом» (0:5), а 18 числа в чемпионате уступил «Краснодару» (1:3).

ЦСКА

ЦСКА продолжает свой уверенный путь как в РПЛ , так и кубке России, а поражение в последнем туре скорее можно списать на случайность и невезение. В чемпионате России «армейцы» смогли набрать 20 очков, что позволяет им занимать третье место в турнирной таблице с отставанием от лидера в шесть баллов. Чтобы продолжить борьбу за самые высокие места, московский клуб обязан обыгрывать аутсайдера на его поле.

28 сентября ЦСКА в кубке России обыграл «Сочи» (2:1), а 17 числа неожиданно проиграл «Торпедо» в чемпионате (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Химки» – 6.2

Ничья – 4.4

Победит ЦСКА – 1.5

Статистика

ЦСКА проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах «Химки» проиграли четыре из пяти домашних матчей за последнее время

ЦСКА не может обыграть «Химки» на протяжении последних трех матчей

не может обыграть «Химки» на протяжении последних трех матчей Четыре последних выездных матчей «армейцев» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз