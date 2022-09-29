«Химки» – ЦСКА : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Химки» – ЦСКА, который состоится 01 октября 2022 года
«Химки»
Подмосковный клуб находится в огромной кризисной яме, что подтвердил разгром в кубке России. Команда не может конкурировать с большинством команд РПЛ на данный момент и нуждается в перезагрузке и больших изменениях. В такой ситуации игра против ЦСКА станет настоящим испытанием для хозяев, однако раньше времени их списывать не стоит, ведь в футболе может случится всякое.
28 сентября «Химки» на своем поле были «разбиты» «Локомотивом» (0:5), а 18 числа в чемпионате уступил «Краснодару» (1:3).
ЦСКА
ЦСКА продолжает свой уверенный путь как в РПЛ, так и кубке России, а поражение в последнем туре скорее можно списать на случайность и невезение. В чемпионате России «армейцы» смогли набрать 20 очков, что позволяет им занимать третье место в турнирной таблице с отставанием от лидера в шесть баллов. Чтобы продолжить борьбу за самые высокие места, московский клуб обязан обыгрывать аутсайдера на его поле.
28 сентября ЦСКА в кубке России обыграл «Сочи» (2:1), а 17 числа неожиданно проиграл «Торпедо» в чемпионате (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Химки» – 6.2
- Ничья – 4.4
- Победит ЦСКА – 1.5
Статистика
- ЦСКА проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Химки» проиграли четыре из пяти домашних матчей за последнее время
- ЦСКА не может обыграть «Химки» на протяжении последних трех матчей
- Четыре последних выездных матчей «армейцев» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу ЦСКА, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. «Химки» находятся в очень плохой форме и вероятнее всего, не смогут составить конкуренцию одному из лидеров чемпионата.