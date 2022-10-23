«Сельта» — «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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23 октября 2022, 23:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Сельта» — «Хетафе», который состоится 24 октября 2022 года

«Сельта»

«Кельты» на данный момент находятся на шестнадцатом месте чемпионата Испании. Рассмотрим последние матчи команды, чтобы оценить степень готовности «Сельты» к предстоящему матчу с «Хетафе». В 7-ом туре испанской Примеры «Сельта» на своём поле с минимальным счётом взяла верх над «Бетисом». С двадцатой минуты матча гости были в меньшинстве. Пропустив один гол, «небесные» проиграли в гостях «Барсе». В игре девятого тура «Сельта» оказалась слабей «Реал Сосьедада».

Со счётом 1:4 «кельты» уступили «Вальядолиду».

«Хетафе»

«Хетафе» на две строчки ниже «Сельты» в турнирной таблице Ла Лиги. Не забив пенальти, команда упустила возможность сравнять счёт в матче с «Вальядолидом» в седьмом туре чемпионата. Дома «городские» уступили мадридскому «Реалу». В начале матча уже на третьей минуте Милитао забил победный гол в футбольном поединке, но мяч оказался единственным, который пропустил «Хетафе». Нулевую ничью раскатали «тёмно-синие» с «Райо Вальекано».

В прошлом туре «Хетафе» принимал дома команду «Атлетик» из Бильбао. Игра завершилась со счётом 2:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» – 1.78

Ничья – 3.55

Победит «Хетафе» – 5.20

Победит «Сельта» с форой -1.5 – 3.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.36

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.57

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних матчей завершились исходом «обе забьют — нет»

В шести играх из десяти последних «кельты» были повержены своими оппонентами

За аналогичный период в пяти матчах «городские» проиграли.

Прогноз

Обе команды не радовали своих болельщиков в последнее время победами. Наименее вероятным исходом предстоящей игры является выигрыш одной из команд. Компания Pinnacle на ничью предлагает коэффициент 3.55.