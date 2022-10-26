«Атлетико» — «Байер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Атлетико» — «Байер», который состоится 26 октября 2022 года
«Атлетико»
Мадридский клуб попал в не очень приятную ситуацию и у него остается два тура, чтобы ее исправить. На данный момент «Атлетико» занимает только третье место с четырьмя баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Чтобы иметь шансы на выход в плей-офф, коллективу необходимо выигрывать этот матч и в шестом туре в личной встрече одолеть «Порту».
23 октября «Атлетико» обыграл на выезде крепкий «Бетис» (2:1) в чемпионате Испании, а 18 числа сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1).
«Байер»
«Байер» продолжает выдавать провальные матчи один за одним и вряд ли выглядит претендентом на продолжение в еврокубковой весне, хотя теоретические шансы еще имеет. В Бундеслиге клуб из Леверкузена идет только на 15 месте с девятью баллами, а в группе Лиги Чемпионов на четвертой позиции с тремя. Только неожиданная победа над подопечными Симеоне сможет оставить немецкий коллектив в игре.
22 октября «Байер» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2), а 15 числа была разгромлена «Айнтрахтом» Ф (1:5).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико» – 1.77
- Ничья – 3.65
- Победит «Байер» – 4.8
Статистика
- «Атлетико» не знает поражений на протяжении последних пяти матчей во всех турнирах
- «Байер» проиграл семь выездных встреч из последних десяти во всех турнирах
- «Атлетико» проиграл два последних поединка «Байеру»
- Семь из девяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Атлетико», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Команда уверенно держится в последних матчах и на своем поле в такой сложной ситуации обязана побеждать нестабильного соперника.