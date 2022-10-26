«Атлетико» — «Байер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Атлетико» — «Байер», который состоится 26 октября 2022 года

«Атлетико»

Мадридский клуб попал в не очень приятную ситуацию и у него остается два тура, чтобы ее исправить. На данный момент «Атлетико» занимает только третье место с четырьмя баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Чтобы иметь шансы на выход в плей-офф, коллективу необходимо выигрывать этот матч и в шестом туре в личной встрече одолеть «Порту».

23 октября «Атлетико» обыграл на выезде крепкий «Бетис» (2:1) в чемпионате Испании, а 18 числа сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

«Байер»

«Байер» продолжает выдавать провальные матчи один за одним и вряд ли выглядит претендентом на продолжение в еврокубковой весне, хотя теоретические шансы еще имеет. В Бундеслиге клуб из Леверкузена идет только на 15 месте с девятью баллами, а в группе Лиги Чемпионов на четвертой позиции с тремя. Только неожиданная победа над подопечными Симеоне сможет оставить немецкий коллектив в игре.

22 октября «Байер» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2), а 15 числа была разгромлена «Айнтрахтом» Ф (1:5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 1.77

Ничья – 3.65

Победит «Байер» – 4.8

Статистика

«Атлетико» не знает поражений на протяжении последних пяти матчей во всех турнирах

«Байер» проиграл семь выездных встреч из последних десяти во всех турнирах

«Атлетико» проиграл два последних поединка «Байеру»

Семь из девяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Атлетико», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Команда уверенно держится в последних матчах и на своем поле в такой сложной ситуации обязана побеждать нестабильного соперника.