«Эмполи» — «Аталанта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Эмполи» — «Аталанта», который состоится 30 октября 2022 года

«Эмполи»

«Эмполи» показывает средние результаты на данном отрезке сезона и набрал семь очков за пять последних туров. Сейчас коллектив занимает 12 место с 11 баллами и отстает от ближайшего соперника на два балла. В матче с одним из лидеров Серии А хозяевам будет очень сложно побороться за очки, но при дисциплине в обороне шансы у них станут немного больше. Матч обещает быть интересным для любого любителя футбола.

21 октября «Эмполи» крупно проиграл «Ювентусу» (0:4), а 15 числа на своем поле обыграл «Монцу» (1:0).

«Аталанта»

«Аталанта» только в прошлом туре прервала длинную серию без поражений и еще больше отстала от «Наполи». Сейчас клуб из Бергамо занимает четвертое место с 24 очками и уступает восемь баллов, имея на одну игру меньше. Таким образом подопечным Гасперини очень нужна победа, чтобы не отпускать от себя прямых конкурентов и продолжать борьбу за золотые медали чемпионата Италии.

23 октября «Аталанта» проиграла на своем поле «Лацио» (0:2), а 15 числа выиграл на своем стадионе у «Сассуоло» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эмполи» – 4.4

Ничья – 3.9

Победит «Аталанта» – 1.78

Статистика

«Аталанта» уступила только в одном поединке из десяти последних во всех турнирах

«Эмполи» выиграл только одну встречу из шести последних на своем поле

«Аталанта» и «Эмполи» обменялись двумя победами за последние пять матчей при одной ничьей

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Аталанты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. Гостям очень нужна победа и они постараются с первых минут захватить преимущество. Прогнозируем победу команды из Бергамо в 1-2 мяча.