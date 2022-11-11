Восходители: ещё четверо готовы взять очередную вершину

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вчера, 11:22

Сегодняшняя тема не совсем привычная для футбольной статистики. Не будет скрупулёзного учёта голов или предупреждений, вскользь упомянем о выигранных или проигранных матчах. В одной из своих уже опубликованных статей я говорил о двух бразильцах, которые первыми среди своих соотечественников на турнирах Кубка мира сыграли 1000 и более минут (ищите статью С.Колосков «Чемпионаты мира. Первые бразильцы»).

Вот на тему большого количества сыгранных футболистами минут на мундиалях и будет сегодняшний разговор. И интересовать нас будут рубежные, ровные числа 1000 и 2000 сыгранных минут. До других вершин добраться крайне проблематично.

И применим терминологию, относящуюся к покорителям настоящих географических высот на земном шаре. Ведь у альпинистов тоже нет гор и вершин высотой ровно 5000 метров или точно 8000 метров над уровнем моря. Но как рубежные «отсечки» они используют ровные числа, поэтому у них есть те, кто покорил восьмитысячники, много и тех, кому и чуть выше 5000 метров было подняться нелегко. Но до вершины добрались, на ровных числах не останавливались. Так и в нашей теме — есть две рубежные отсечки: масса игроков, кто сыграл более 1000 минут на мундиалях, но двухтысячный рубеж покорился только двоим. Но это пока. Всё может измениться.

Хотя, если посчитать на бумаге, то по сегодняшним меркам за 5 турниров вполне можно подобраться к недосягаемой (пока) вершине, к трёхтысячнику. Но это на бумаге… Да и на 5 турнирах пока сыграли только трое футболистов: Антонио Карбахал, Лотар Маттеус и Рафаэль Маркес. Кандидаты есть, но не будем забегать вперёд.

Вспомним тех, кто начинал торить эту тропу, более десятилетия был в форме и приносил пользу своей сборной на нескольких чемпионатах мира. Они заложили базу, «разбили» так сказать базовый лагерь, «покорив» совсем не рекордные «высоты» из сыгранных ими минут.

Базовый лагерь

Первыми были те, кто сыграл на всех трёх первых довоенных чемпионатах мира. Таких футболистов всего четверо. Перечислим их:

— Николае Ковач (Румыния), в 1930 г. на турнире ему было всего 18 лет, он забил гол в матче с Перу;

— Бернар Ворхоф (Бельгия), в 1930 г. за два месяца до турнира ему исполнилось 20 лет;

— Эдмон Дельфур (Франция), на турнире в Уругвае ему было полных 22 года;

— Этьенн Маттле (Франция), он в 1930 г. из этой четвёрки был самым старшим, 24 года.

Эти три европейские сборные добирались на первый чемпионат мира через Атлантический океан на одном судне, «Конте Верде», чуть более 2 недель были в тесном общении в ходе плавания. По свидетельству самих игроков, команды сдружились, поздравляли друг друга с удачами, поддерживали в ходе турнира. Между собой их сборные в Монтевидео не играли.

Справедливости ради надо указать и тех, кто был в составе на всех трёх первых турнирах, но не сыграл на одном из них. Таких игроков трое, и они также из этих же команд:

— Арнольд Баджу (Бельгия), 21-летний основной вратарь команды на ЧМ -1930;

— Рудольф Бюргер (Румыния), 21-летний защитник основного состава на ЧМ -1930;

— Эмиль Венант (Франция), 23-летний нападающий на ЧМ -1930. Все трое не сыграли на турнире 1934 г., но в 1938 г. вновь были в строю. Венант в матче с Бельгией забил гол на 35 секунде матча.

Из четверых сыгравших на всех трёх первых турнирах игроков наибольшее количество и матчей, и, соответственно минут, в активе у французов. И Дельфур, и Маттле сыграли во всех 6 матчах своей команды, что составило 570 минут у каждого.

Как видим, первые покорители одну промежуточную, почти круглую, «отсечку» в 500 сыгранных минут всё же прошли.

Массовое восхождение

Перерыв в 12 лет между турнирами Кубка мира из-за мировой войны, конечно, внёс свои коррективы в поступательное развитие наметившегося роста. Пришлось, по большому счёту, начинать всё с начала. Да и система розыгрыша изменилась, окончательно появились групповые этапы, а это значит, что и матчей на турнире призёры сыграют больше, чем на довоенных чемпионатах.

Но за первые 3 послевоенных турнира никому не удалось провести на поле 1000 или более минут, хотя замен ещё и в помине не было. Были травмы, досрочное покидание поля — эти недоигранные минуты не идут в зачёт. Но уже первая значимая отсечка «1000» была практически достигнута двумя футболистами. Арифметика простая — 12 игр по 90 минут составит 1080. Если вдруг овертайм, то и одного такого матча хватило бы в придачу к 10 сыгранным в основное время. Но не сложилось.

Вратарь сборной Швеции Карл-Оскар Свенссон был основным и несменяемым в своей сборной на двух турнирах, в 1950 и 1958 годах. Сыграл в 11 матчах. И если в 1950 г. овертаймы не были запланированы по регламенту, то в 1958 г. дополнительное время сборной Швеции не понадобилось. В четвертьфинале и полуфинале они уверенно переиграли сборную СССР и Германии соответственно. Ну а в финале им было непросто противостоять неудержимым бразильцам. Итого у Свенссона 11 полных матчей и 990 минут игрового времени. И звание вице-чемпиона мира, наивысшее достижение шведского футбола на мундиалях.

Капитан сборной Германии на ЧМ -1954 Фриц Вальтер вместе с командой стал чемпионом мира на турнире в Швейцарии, сыграв во всех 6 матчах. На турнире 1958 г. в составе сборной Германии было 6 чемпионов мира, в том числе и Фриц Вальтер. Он уже не был капитаном команды и сыграл в 5 из 6 матчей в Швеции. После проигрыша полуфинала хозяевам чемпионата тренер Зепп Хербергер на игру за 3-е место Ф.Вальтера не выставил. В результате Ф.Вальтер отыграл в 11 матчах с 990 минутами в активе.

Также 11 игр на двух турнирах 1954 и 1958 гг. сыграл чемпион мира 1954 г. Ханс Шефер, и у него были в активе те же 990 минут сыгранного времени. Но Шефер был капитаном сборной Германии и на турнире 1962 года. И в самом первом же туре в игре с Италией Ханс Шефер уже на 11-й минуте первым в истории Кубков мира ФИФА «шагнул» во вторую тысячу сыгранных минут. Заметим, что матч Германии с Италией в первом туре закончился нулевой ничьей.

А процесс пошёл. На турнире 1962 года ещё 6 игроков разных команд вошли в когорту «тысячников».

Во втором туре группового этапа в матче Бразилия — Чехословакия сразу двое бразильцев также перешагнули рубеж в 1000 минут. Сначала на 71 минуте это событие произошло для мастера «сухого листа» Диди, а на последней минуте той игры «догнал» соотечественника и Нилтон Сантос. Его «отставание» объяснялось удалением ещё на чемпионате мира 1954 г. в игре с Венгрией, удалением, кстати обоюдным. Для обоих бразильцев турнир 1962 г. был уже третьим в карьере, рубежную «отсечку» они покорили в 11-м матче. А матч второго тура Бразилия — Чехословакия завершился нулевой ничьей.

Во всех матчах в плей-офф с участием сборной Чехословакии на ЧМ -1962 кто-то из футболистов приобретал звание «тысячника». Судите сами. В четвертьфинале Чехословакия — Венгрия капитан венгерской команды вратарь Дьюла Грошич на 71-й минуте разменял вторую тысячу минут. Но для Венгрии матч закончился поражением.

В полуфинале в игре Чехословакия — Югославия уже пришло время для капитана чехословацкой команды Ладислава Новака. Всё на той же волшебной 71-й минуте матча и он разменял вторую тысячу. И для Новака это был уже третий турнир Кубка мира и 11-й матч. После 12-го он стал вице-чемпионом мира. Л.Новак стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, кому покорилась 1000-я минута в выигранном его командой матче.

А в финальном матче Бразилия — Чехословакия ещё два бразильца перешагнули рубежную «отсечку». Да не просто перешагнули, а ворвались. Они стали первыми в истории чемпионатов мира футболистами, кто покорил 1000 сыгранных минут всего лишь за два турнира. Марио Загалло и легендарный вратарь Жилмар сыграли по 6 игр на чемпионатах 1958 и 1962 гг., став двукратными чемпионами мира. В их активе по 1080 минут игрового времени. Но Жилмар играл и в 1966 г. в двух матчах. И эта пара игроков — единственные из первых покорителей 1000-го рубежа, у кого это событие произошло в выигранном финальном матче чемпионата мира.

Вышли на плато

С 1962 года уже 176 футболистов покорили первую тысячу. И движение это уже не остановить, хочется думать, что всякие мировые эпидемии нас миновали.

Конечно, в наше постпандемическое время графики с волнами и плато уже видеть не хочется. Но тут другое дело. Думается, никакого «провала» в этом процессе ожидать не приходится. Какие-то колебания вполне возможны, но не более того.

Все команды, завоёвывавшие когда-либо Кубок мира, несомненно имеют своих представителей среди «тысячников». Можно встретить и игроков СССР , Румынии, Парагвая, США , Японии, Ирландии, Ганы, Мексики, Южной Кореи. Многие команды-призёры разных лет, безусловно, представлены.

На турнире 2006 г. сразу 4 вратаря перешагнули рубежную «отсечку» в 1000 минут. И как это ни парадоксально, но происходило в основном это в матчах, которые проиграны или была ничья.

Фабьен Бартез (Франция) уже в первом матче со Швейцарией покорил «1000» при нулевой ничьей. Остальные 3 голкипера достигли этого «рубежа» в своих последних матчах на турнире. Сначала Ли Ун Дже (Юж.Корея) в третьем туре группового этапа с теми же швейцарцами на предпоследней минуте матча вошел в список покорителей. А матч проигран. В 1/8 финала Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) дополнил тот список, выбыв вместе с командой из турнира. Ну, а в финальном матче 1000-ю минуту преодолел и Джанлуиджи Буффон (в основное время была ничья). Примечательно, что ван дер Сар и Буффон сделали это за 2 турнира Кубка мира. Но у всех четверых произошло это событие в 11-м матче в карьере на чемпионатах мира.

Новые вершины

На турнирах 1998 и 2002 гг. ни один вратарь список «тысячников» не пополнил. Но зато был превзойдён другой заветный «рубеж».

Лотар Маттеус (Германия) приехал на турнир 1998 г. в ранге совладельца рекорда по сыгранным матчам на турнирах Кубка мира. У его соотечественника Уве Зеелера, поляка Владислава Жмуды и аргентинца Диего Марадоны в активе было по 21 матчу. В первом туре Маттеус не играл. Во второй игре с Югославией 37-летний Лотар вышел на замену на второй тайм. Он сразу же стал вторым футболистом, сыгравшим на 5 чемпионатах мира, и единоличным рекордсменом по сыгранным матчам на мундиалях. Он и по сей день владеет этим рекордом, так как отыграл полностью ещё в трёх матчах на ЧМ -1998. А на 4-й минуте четвертьфинала с Хорватией Лотар Маттеус стал и первым в истории футболистом, покорившим 2000-й рубеж по сыгранным минутам.

Представители Германии в этом деле выступают первопроходцами. Только «грустная традиция» проигрывать такие значимые матчи сохранилась. Крупный проигрыш от хорватов, последний матч для Лотара Маттеуса на чемпионатах мира в карьере, 2047 сыгранных минут. И звание чемпиона мира, завоёванное в 1990 году.

Паоло Мальдини (Италия) в 2002 г. принимал участие на четвёртом своём турнире Кубка мира. И вполне рассчитывал 33-летний итальянец отобрать рекорд у Маттеуса по сыгранным матчам — дойди Италия до медалей, капитан «скуадры адзурры» обошёл бы немца на один матч. Но сложилось так, как сложилось…

Всего 4 матча, ведомая капитаном Мальдини, сборная Италии сыграла на том чемпионате мира. 23 матча стало в активе Паоло, среди соотечественников у него преследователей нет и пока не предвидится. Так как Мальдини за все 23 матча на чемпионатах мира ни разу не был заменен и ни разу не выходил на замену, то он уверенно ворвался во вторую тысячу и обошёл Маттеуса.

«Двухтысячник» покорился Мальдини во втором туре также в матче с Хорватией, также, увы, проигранном. Традиция есть традиция. Последние 10 минут того матча для Мальдини шли уже в зачёт третьей тысячи. А был ещё матч с Мексикой в группе и прерванный на 117-й минуте из-за «золотого гола» поединок с Южной Кореей в 1/8 финала. Итого в активе 2217 минут. И только звание вице-чемпиона мира в 1994 году.

Больше никто вторую рубежную «отсечку» покорить не сумел. Но смельчаки были.

Буквально полтайма не хватило, чтобы покорить «2000» немцу Уве Зеелеру — 1980 минут у него в активе.

Ещё бы один матч и эту «отсечку» покорили бы аргентинцы Диего Марадона (1938 минут) и Хавьер Маскерано (1950 минут), чуть поотстал от них немец Филипп Лам (1920 минут). Причём, Лам сыграл 20 матчей только на 3 турнирах Кубка мира, когда все остальные перечисленные футболисты участвовали на 4 турнирах. Но из них уже никто не посягнёт на новую рубежную «отсечку».

Между прочим, мексиканский вратарь Антонио Карбахал, первым в мире сыгравший на 5 турнирах, ни одну рубежную «отсечку» так и не покорил — у него 11 матчей и 990 сыгранных минут. Второй рекордсмен из Мексики — Рафа Маркес — сыграл в 19 матчах, набрал в итоге 1551 минуту.

Нет ни одного игрока, кто бы отыграл по 7 матчей более, чем на 2 турнирах Кубка мира. А среди тех, кто играл во всех 7 отведённых регламентом матчах на 2 чемпионатах мира, наибольшее количество минут на поле провёл Филипп Лам — и в 2006, и в 2014 гг. сборной Германии выпадало играть в овертаймах 4 раза, по 2 раза за турнир — таким образом у Лама накопилось 1380 минут в 14 матчах. Он своеобразный рекордсмен-«сверхурочник» среди сыгравших по 7 матчей на двух турнирах. Но главными «сверхурочниками» в целом являются Паоло Мальдини и Хавьер Маскерано, сыгравшие в 5 овертаймах.

В самом начале обмолвились, что есть кандидаты на покорение «двухтысячника» на грядущем чемпионате мира 2022 года. Семь матчей по 90 минут это 630. А сборная Хорватии в 2018 г. трижды играла в овертаймах, а это ещё плюс целый матч. Что ж тут несбыточного, если в активе у мастеров мирового уровня на сегодня сыграно минут на мундиалях:

— Лионель Месси (Аргентина) — 1624;

— Серхио Рамос (Испания) — 1577;

— Мануэль Нойер (Германия) — 1500;

— Криштиану Роналду (Португалия) — 1474;

— Фернандо Муслера (Уругвай) — 1470.

Из этой пятерки ветеранов только Серхио Рамос уже не улучшит свои показатели на предстоящем мундиале. А все остальные всё ещё в строю, готовы побиться за Кубок мира.

Сыграть по 7 матчей на чемпионате мира могут только 4 команды. Как видим, претенденты тоже из 4 разных команд. Пожелаем им решимости и удачи. Мастерства-то им не занимать.

Да может и ещё кого из ветеранов решат призвать тренеры, дело-то живое. А может и вновь, как и 60 лет назад, действительно произойдёт массовое восхождение, но уже на «высоту» покруче, на 2000?!

Как видим, «трёхтысячник» никому из ныне активно практикующих футболистов покорить не удастся.

Или это в принципе невозможно? Всё, чего не может быть, подчас и случается. «И в мире нет таких вершин, что взять нельзя…»