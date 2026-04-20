Матч 24 мая 1962 сборной СССР с клубом «Америка» в Колумбии накануне ЧМ: в итоге счёт 0:0, ещё двое травмированных. Сборная наконец в Арике, первые тренировки в Чили

вчера, 21:12

После двух матчей в Коста-Рике 20 и 21 мая сборная СССР перебралась в Колумбию, причём, не в столицу страны Боготу (2640 м над ур. моря), а в город Кали, немного южнее. Этот город, как и столица Коста-Рики Сан-Хосе, расположен на высоте чуть более километра над уровнем моря — среднегорье, Сан-Хосе выше на 150 метров. Так, постепенно снижая высоту мест проживания, советские футболисты проходили акклиматизацию.

Наши тренеры запланировали к моменту прибытия в чилийскую Арику, которая находится практически на уровне моря, окончательно акклиматизироваться. И постепенное снижение высоты благотворно скажется на самочувствии футболистов. Однако не всем игрокам легко дался такой спуск — Алексей Мамыкин и Гиви Чохели достаточно болезненно пережили этот процесс.

К тому же, наши тренеры считали, что проведённых 9 товарищеских матчей в Европе было недостаточно для подготовки к столь серьёзному турниру. Поэтому и были запланированы матчи в Западном полушарии по пути до места соревнования.

Итак, поздним вечером 21 мая после матча в Коста-Рике с клубом Саприсса советская делегация отправилась в Колумбию. Оставили в Коста-Рике травмированного Владимира Маслаченко и нескольких членов делегации — об этом было рассказано в предыдущей статье. В указанной статье есть ссылки на все предыдущие части по этой теме.

Практически в полдень 22 мая (в 11-45) самолёт из Коста-Рики приземлился в колумбийском городе Кали. Делегацию встречали представители клуба Америка, других клубов и болельщики.

В 13-00 делегация пообедала в гостинице Аристи, где они и остановились. Газетчикам были интересны любые подробности: «В меню были апельсиновый сок, консоме, русский салат, ибрильский стейк, отварной картофель, помидоры и мороженое. Никто из них не пил красное вино, и почти все курили сигареты "Кент” и "Парламент”».

Фотографий пребывания в Кали мало. В моём распоряжении только столичная газета El Tiempo, была бы местная какая газета — информации и фото было бы побогаче.

Понятно, что журналисты олисывали и то как и во что были одеты спортсмены, все в фирменных пиджаках с гербом СССР . В тот же день тренеры вдали от городской черты на одном из стадионов провели закрытую тренировку. Но местных болельщиков ничто не останавливало — проникали и на тренировку. Как, впрочем, и фотографы. Вот фото с той тренировки из газеты El Tiempo от 23 мая:

Конечно, больше всего внимания было к Льву Яшину. Его и запечатлели на этом фото. Кто в белой форме? — по всей видимости, Анатолий Маслёнкин, хотя при таком качестве можно и ошибиться.

Так же, как и в Коста-Рике, на гостинице флаг СССР не висел — дипотношений не было с Колумбией.

Среда 23 мая был насыщенна событиями для советских спортсменов. С 9-30 была поездка в предоставленном автобусе по городу по достопримечательностям.

Понятное дело, обед и прочие обыденности. На 17-00 была назначена вторая тренировка. Наши хотели провести её на том же стадионе вдали от суеты. Но организаторы настояли, чтобы футболисты тренировались именно на том поле, на котором завтра предстоит играть, на стадионе «Паскуаль Герреро».

И если вчера на тренировке в основном были упражнения на растяжку, гимнастика, так сказать, то в среду была зрелищная двухсторонка, вызвавшая бурю эмоций у присутствующих местных.

В 20-30 руководство делегации и команды участвовали в пресс-конференции. Игроки пошли в кино на вечерний сеанс в 21-15, смотрели свежий фильм «Таинственный остров» по Жюлю Верну. А до фильма основная группа — далее цитата: «отправились в музыкальный магазин на 11-й улице между 8-й и 9-й авеню, где приобрели от 30 до 35 записей лейблов RGA Victor и Sono-Lux, почти все из которых были североамериканской танцевальной музыкой, а также несколько произведений классических композиторов. Они расплачивались долларами США . Их также интересовали петушиные бои, хотя в тот день в Кали таких мероприятий не проводилось». Перед киносеансом для советских спортсменов организатор матча Анибаль Агирре Ариас в своей резиденции устроил коктейль-пати. В общем, скучать некогда было парням.

Тут несколько слов о визах в Колумбию для нашей делегации. Эта тема постоянно возникала в коста-риканской прессе — мол, шестерым членам из делегации визы не дали колумбийские власти.

Это не соответствует действительности. Всё было заранее подготовлено и документы в срок были отправлены в Коста-Рику. Травма Маслаченко внесла коррективы, одного его не оставили в Коста-Рике, вот и все дела.

Да, по поводу общей численности советской делегации встречаются разные данные. В первой статье по этому поводу я упоминал 44 человека — что прочитал в коста-риканской прессе, то и рассказал, и это со слов переводчика делегации. В колумбийской же прессе несколько раз говорилось про 40 человек, а один раз и 48. Опечатки, может быть.

Вот, например, в той же El Tiempo в мае 1962 не печатали фотографии всех 22 колумбийских футболистов, которые поехали на мундиаль. В номере от 17 мая опубликовали список из 33 фамилий, которые направятся в Чили. Два делегата на конгресс ФИФА . 22 футболиста. Тренер, тренер по физподготовке, массажист. Руководитель делегации и его зам. Два врача. Корреспондент (от El Tiempo как раз) и повар. Всё, все имена и фамилии известны, никаких домыслов и версий. Не понятно, почему в нашей прессе нужно выискивать по крупицам подобную информацию?!

Раз перешли к колумбийцам, тогда и представим соперника.

В чемпионате Колумбии играли 12 команд, в четыре круга, играли по воскресеньям, практически весь год, 44 недели.

К 23 мая сыграно было 15 туров. В лидерах был то клуб Мильонариос, то Депортиво Перейра. А клуб Америка де Кали (или просто Америка) шёл на 5-6 местах, в серединке.

Возможно, если бы в заявку сборной Колумбии на ЧМ -62 не попал ни один из футболистов Америки, то они бы сыграли только своими футболистами. Но к предстоящему матчу 24 мая ФИФА выпустила пояснения — матч можно проводить, но в составе колумбийского клуба не должно быть ни одного игрока из тех 22, кому предстоит сыграть на мундиале. Напомним, Колумбия и СССР попали в одну группу на первом этапе. Возможно, именно с этим было связано это ограничение.

Сколько же игроков делегировала Америка в сборную?

В заявке оказалось четверо «американцев», вернее «красных дьяволов» — именно так называют команду. Есть у неё и ещё одно прозвище — La Mechita. Идёт это прозвище с 40-х годов, время трудное, скудное. На один из матчей игрокам дали старую форму (возможно, и не стиранную). В окрестностях города Кали словом mechita называют тряпку. Этим словом сами игроки и назвали ту неприглядную форму, оттуда и приклеилось.

А «красные дьяволы» — из-за цвета футболок, плюс за азарт, с которым они играли, носились по полю как дьяволы. Именно поэтому эмблема клуба весьма красноречива:

Я специально показываю белый, альтернативный вариант их футболки. Именно в белых пришлось играть хозяевам со сборной СССР , так как гости играли в красных, но без надписи СССР .

Очень мало командных фото клуба Америка именно в белых футболках.

Вот одно из качественных фото Америки (1963 год) с теми 4 игроками, отбывшими в расположение сборной, и с некоторыми из тех, кто принял участие в матче против сборной СССР 24 мая 1962:

Первым делом укажем сборников. В заявке на ЧМ -62 был 23-летний полузащитник Роландо Серрано, стоит крайний слева. Справа (по фото) от вратаря стоит чернокожий Хайме Гонсалес по прозвищу Charol, ему на мундиале было 24 года, правый защитник. В нижнем ряду два одноклубника рядом, слева. Крайний слева, также чернокожий Луис Карлос Пас. Левее него Маркос Коль, тот самый, который забьёт на мундиале тот глупейший гол в ворота Яшина напрямую с углового.

Луис Пас во время мундиаля был 19-летним, через неделю после окончания турнира ему стукнуло 20, по амплуа крайний правый нападающий. Карлито Пас до сих пор является самым молодым футболистом Колумбии, попадавшим в заявку на мундиаль. На самом ЧМ -62 Луис Пас не сыграл. В сезоне 1962 он и за свой клуб Америка сыграл в паре-тройке матчей, в первых турах. Потом, видимо, отправился в распоряжение тренера сборной Колумбии. А вот в сезонах 1960 и 1961 Пас играл практически во всех матчах и в чемпионате, и в других матчах — за те два года у него около 100 матчей, и это в 17-18-19 лет.

Маркос Коль был на ЧМ -62 в возрасте 26 лет, правый инсайд. После того гола олимпико стал весьма знаменит в Южной Америке. Кстати, не Коль является самым первым автором гола олимпико на мундиалях, хотя переубеждать в этом колумбийцев бесполезно. Первый гол на ЧМ напрямую с углового был забит ещё в 1938, кубинцем в ворота Румынии. Как звали кубинца, в каком из двух матчей (из-за регламента) между этими командами был забит такой гол — для самостоятельного изучения.

На представленном фото клуба Америка 1963 года есть трое игроков, которые сыграли против сборной СССР .

В верхнем ряду сразу после Серрано стоит Исраэль ‘Муэлон’ Санчес, полузащитник, и вслед за ним защитник Виктор Пиньярелли, уругваец. В нижнем ряду с мальчишкой сидит парагваец Сильвио Пароди, родной брат Хосе Пароди, оба играли в Италии позже. А вот левее Пароди возвышается аргентинец Хосе Америко Монтанини, голеадор клуба. Он играл против наших.

А вот — хоть и не такая чёткая — фотография стартового состава клуба Америка на одном из матчей в 1962 году:

Вратарь тот же, что и выше был, основной голкипер парагваец Густаво Адольфо Рикельме. Следом уже знакомый нам ‘Муэлон’ Санчес. Далее защитник аргентинец Альберто Арканхель Бриттос. Следом высокий аргентинец Альберто Кастроново. Потом уругваец Виктор Пиньярелли и Фаустино Абадия.

В матче 24 мая не играл основной вратарь Рикельме и Кастроново, остальные играли, причём Абадия вышел на замену только на 77 мин матча.

В нижнем ряду линия атаки, слева направо: Фанор Ляргача, Фернандо Ренхифо, аргентинец Хуан Аполонио Вайро, далее уже знакомый нам аргентинец Монтанини и паргваец Рикардо Киньонес. Вот такой интернационал.

В матче с советскими футболистами из этой пятёрки не играл только Ренхифо.

Кем же «красные дьяволы» усилились?

В ворота пригласили основного на тот момент вратаря клуба Мильонариос — Сенен Москера. Есть его фото перед матчем вместе со Львом Яшиным:

Обратите внимание на ноги местного вратаря — на других снимках с матча белых обмоток на голенях у него уже не будет. Играл без перчаток, как многие вратари на континенте. Один из заголовков в газете после матча был: Чёрная рука Москеры остановила русских. Этому вратарю было 24 года.

Москера действительно прекрасно сыграл, получил хорошую прессу.

Из того же Мильонариоса был приглашён нападающий Карлос Аранго. Это был ветеран колумбийского футбола, ему было 34 года. Это он автор самого первого гола сборной Колумбии в отборочных матчах чемпионатов мира, 16 октября 1957 в Боготе против Уругвая.

Из клуба Депортиво Перейра также одолжили двоих. Парагвайский защитник Анхель Чавес Авальос. Он с сентября 1952 поселился в Колумбии, потом так и жил до конца своих дней в городе Перейра. 16 лет играл в разных клубах Колумбии. В клубе Депортиво Перейра до сих пор у него наивысшее количество сыгранных матчей среди иностранцев:

В правом верхнем углу даты 1944 — 2024 — это год основания клуба, и год его 80-летия. Анхель Чавес родился 1 октября 1928, ему в 1962 было 33 года.

Я нашёл в архивах редкие фото Анхеля — именно такие 3 фото он предоставил для оформления въезда в Колумбию в 1952 году:

Плюс есть его фото в 17-летнем возрасте из карточки военного учёта.

И ещё один парагваец из Деп.Перейры был взят на усиление — Альфредо Вега, полузащитник:

Альфредо был 1935 г. рожд., ему было 27 лет, в своём клубе был опорным полузащитником.

Оба парагвайца — Чавес и Вега — неизменно играли в составе Деп.Перейры в чемпионате Колумбии в 1962 с самого начала сезона. Вот они стоят рядом перед одним из матчей чемпионата Колумбии в том сезоне:

Вратарь Москера из Мильонариоса изредка уступал место в воротах парагвайскому опять же вратарю Пабло Сентуриону в текущем сезоне, но чаще играл Москера. Карлос Аранго, не смотря на возраст, постоянно играл с самого начала сезона за миллионеров.

Повторюсь, сборники из Америки в сезоне 1962 играли в первых 4 турах от силы, Маркос Коль, правда, сыграл 1 апреля в 9 туре — и всё, в составе своего клуба до возвращения сборной Колумбии с мундиаля они не играли.

Перейдём к самому матчу.

Понятное дело, основной задачей советской сборной было просто провести запланированный матч, получить причитающееся и уехать без дополнительных травм и повреждений. Да ещё устроители хотели, конечно, видеть основной состав советской команды.

Кассовый сбор был обеспечен, стадион «Паскуаль Герреро» был заполнен по максимуму. Так как в моём распоряжении есть только одна столичная газета из Колумбии, то во всех подробностях о матче в провинциальном городе Кали я не могу вам поведать. В El Tiempo не было даже анонса матча, но о ценах на билеты была отдельная заметка от 24 мая, т.е. в день игры.

Так отмечалось, что цены на пронумерованные трибуны (видимо, ложи) составили 50 песо, что было беспрецедентной ценой для любого матча в Колумбии. И эти места разошлись как горячие пирожки. Места в затенённых зонах ушли по 20 песо, остальные по 10 и на народной трибуне по 5 песо.

Ожидалось, что выручка составит 330 тыс. песо. Общие расходы на это шоу, самое важное и дорогостоящее событие, проведенное в Колумбии за последние десять лет, составили 196 000 песо. Как и положено, 10% от выручки должны быть перечислены ФИФА .

Организатором матча был Анибаль Агирре Ариас, бизнесмен, спортивный функционер, житель города Кали, он был в разное время президентом всех футбольных клубов из этого города — и Бока Хуниорс де Кали, и Депортиво Кали, и Америки. Как сообщает газета, Агирре всю прибыль от матча с русскими отдал в кассу клуба Америка.

Агирре — очень известная личность в мире спорта Колумбии, в соцсети f есть даже страничка его памяти.

Вот, например, фото Пеле с Анибалем Агирре в марте 1960, когда Сантос проводил несколько матчей в Колумбии, между ними мисс Колумбии:

По факту пишут, что выручка составила 300 тыс. песо, зрителей было 35 тысяч. Отметим, что до и во время матча был дождь. Хотя в Советском спорте от 26 мая в рубрике «Вести из Чили» сообщили о счёте матча в Кали и о том, что жара и палящее солнце определили темп матча. Автор тех строк, скорее всего Мартын Мержанов, который в Кали не был, передавал свои репортажи уже из Арики.

Ни в Советском спорте, ни в Футболе не было отчётов о матче. Да и о чём писать, когда на табло остались нули?

В Вечерней Москве от 25 мая на первой полосе коротенько сообщили счёт игры и отметили, что советские спортсмены чувствовали себя утомлёнными после длительных перелётов (по данным Ассошиэйтед Пресс).

В колумбийской El Tiempo о матче говорилось, конечно, поподробнее, но вот протокола матча не было, на удивление. Хотя эта столичная газета мало интересовалась событиями в Кали, даже когда приезжал Сантос с Пеле.

Но фото с матча 24 мая 1962 в El Tiempo были.

Итак, игра.

Во-первых, на матч с участием сборной СССР прибыли в Кали два тренера южноамериканских сборных, с которыми нашим футболистам предстояло играть на первом этапе мундиаля.

Роберто Скароне, один из тренеров сборной Уругвая, инкогнито прибыл в Кали. Его вроде бы журналисты засекли в одном из отелей, уругваец спешно сменил отель, скрываясь от прессы.

Аргентинец Адольфо Педернера был тренером сборной Колумбии. Его команда уже отбыла в Чили. Он был вместе с ними в аэропорту в тот момент (22 мая), но вернулся в город, чтобы посмотреть матч в четверг 24 мая.

Во-вторых, были организованы даже авиперелёты для болельщиков со всей Колумбии — приезжали и из столицы Боготы, и из других отдалённых городов. Так что аншлаг готовился.

Как было по факту — не знаю, но накануне газеты сообщили, что советские футболисты выйдут на поле все — без Маслаченко — с одной стороны 11 основных, с другой — ещё 10 игроков. Хоть и не было дипотношений, но приветствовать публику и получить порцию аплодисментов — никаких регламентов и коммюнике не нужно.

Вновь возникли непонятки с назначением арбитра. В газете накануне написали про одного, по факту судил другой, местный, из Кали. Ну, это их внутренние дела.

Как отмечают журналисты, каждые первые 30 минут каждого тайма были полны активных действий линии атаки советской команды. Потом наступало затишье. Лев Яшин за весь матч так и не продемонстрировал ни одного сейва — не было опасных моментов у его ворот.

Наши подали массу угловых — и в который раз отмечаю, что этот элемент игры вообще никак не наигрывался. Наши полузащита и защита не позволили сопернику приблизиться к своим воротам на опасное расстояние.

А вот линия защиты Америки действовала на высоте, во главе с вратарём Москерой. Парагваец Анхель Чавес был звездой матча. Да и вся интернациональная линия защиты действовали безупречно — аргентинец Альберто Арканхель Бритос, уругваец Виктор Пиньярелли, парагваец Анхель Санчес, колумбиец Исраэль Санчес. Парагваец играл на позиции центрального защитника, на 77-й мин его заменили, выпустили Фаустино Абадия.

Согласно имеющимся протоколам из отечественных источников, чуть ранее, на 76-й мин на поле вышел Геннадий Гусаров вместо Алексея Мамыкина.

Но и за эти четверть часа Гусаров успел получить травму, повреждение «крестов». Правда, в местных газетах об этой травме нет ни слова. Но есть одно место, где рассуждают о том, что и в численном превосходстве местные футболисты не смогли преодолеть мощную оборону русских.

Ранее уже говорил, что в своей книге Гусаров пишет, что в связи с тяжелой травмой его срочно отправили в Москву на лечение.

Не подтверждается эта версия. Так в репортаже из Чили в газете Известия от 5 июня спецкор ТАСС А.Стародуб сообщает, что по-прежнему не здоровы сильнейшие наши бомбардиры Мамыкин и Гусаров. Травмированы также Маслаченко, Дубинский, Серебряников и Метревели.

Уже упоминали о том, что двое наших игроков плохо перенесли спуск со среднегорья на уровень моря. Эти сведения огласил сам Гавриил Качалин на пресс-конференции, но уже после прибытия из Чили. Отчёт об этой пресс-конференции был в Футболе, №26 от 1 июля 1962. Там чёрным по белому сказано, что в матчах в Коста-Рике и Колумбии трое игроков получили травмы — Маслаченко, Гусаров и Серебряников. Причём, первые двое фактически выбыли из строя на весь период ЧМ .

30 июня 1962 Геннадий Гусаров отыграл весь матч и забил гол в ворота Сергея Котрикадзе в матче чемпионата СССР между Торпедо и тбилисцами. Так что не всё так страшно было с Гусаровым. Тем паче, А.П. Старостин в своей книге Флагман футбола сказал, что Гусаров выбыл на несколько дней — не недель.

Несколько фото в колумбийской газете с матча 24 мая 1962 в Кали.

На первой полосе вот такое фото и красноречивый заголовок:

Сверху текст: Самоубийственная защита «красных дьяволов» прошлым вечером.

Я бы сказал самоотверженная, но слово ‘suicida’ присутствует. В подписи же под снимком обыгрывается тот факт, что русские смогли испачкать белоснежные футболки соперника, но их атаки все были прерваны. На этом фото, судя по причёске, Михаил Месхи (справа). А противостоит ему аргентинец Бритос, с большой долей вероятности.

И есть ещё 2 фото, но уже без участия советских футболистов. Главные герои матча, приглашённые вратарь Москера и защитник Чавес:

Здесь Сенен Москера подстраховал защитника Чавеса, поймав отскочивший от него мяч.

А на следующем фото вратарь Москера в работе:

Я уже обращал ваше внимание на ноги колумбийского вратаря на фото с Львом Яшиным. Как видите, белых обмоток над щиколотками уже нет. Да и ворот фуфайки при ночной съёмке выглядит не как красный.

Вот и все фото с того матча.

Нет, есть ещё вариант фото двух вратарей из колумбийского журнала:

Это нераскрашенный вариант, но без ног. Воротник у Москеро, конечно, не белый.

Болельщики, конечно, ожидали большего. Хотя, с другой стороны, они убедились, что советские игроки (несколько недель назад разгромившие этим же составом Уругвай 5:0) не сверхчеловеки, играть с ними можно. Тренер Педернера что-то полезное для себя и своей дружины почерпнул.

Кстати, Педернера вылетел из Кали тем же бортом, что и сборная СССР .

Сыграть-то сыграли, но травм не избежали. И это плачевно. Особо сетовал тренер Качалин (после возвращения с мундиаля), что мало в заявке было защитников, особенно после травмы Дубинского в первом матче это сказалось.

Да, особо муссировалась в колумбийской газете тема введения в заблуждение наблюдателей (и болельщиков) со стороны советской команды. Пишут, что русские специально на матч раздали некоторым игрокам непривычные номера. В атаке играл кто-то с №2, а в полузащите с №22. Причём, после замены на второй тайм вышел новый футболист с тем же номером. Можно предположить, что речь о Метревели, который отыграл только первый тайм. Вместо него вышел Численко — у него в заявке на ЧМ -62 как раз был №22.

После матча делегация отправилась в гостиницу, где благополучно переночевали и на следующий день, 25 мая, практически в полдень вылетели рейсом авиакомпании Panagra в эквадорский город Гуаякиль.

В Эквадоре никаких матчей уже не было запланировано. В Гуаякиле советская делегация переночует, дождётся борта из Коста-Рики с выписанным из клиники Маслаченко и другими членами делегации, остававшимися вместе с ним в Сан-Хосе. И в субботу 26 мая отправится самолётом в столицу Перу город Лиму, а затем и в Арику, к месту назначения.

В колумбийской газете за неделю до вылета советской делегации из Шереметьево было любопытное сообщение. Власти Перу не разрешили советской делегации остановиться в перуанском городе Такна, даже просто для ночёвки. Город расположен в 50 км от Арики. А вот уругвайской и югославской делегациям было дано добро, так как в Такне намного более развита гостиничная инфраструктура по сравнению с Арикой.

Известно также, что в Арике советская делегация забронировала 15 номеров в роскошном отеле Hosteria Arica.

В субботу 26 мая в 14-31 в аэропорту Арики приземлился самолёт с советской делегацией. Наша команда прибыла в Чили самой последней из всех участников турнира.

Лев Яшин был самым желанным и самым узнаваемым гостем. В подписи к фото прямо написано: команда Яшина прибыла в аэропорт Чакаюта, их прибытие вызвало ажиотаж среди болельщиков. Лев Яшин на этом фото как раз ступил на трап, выйдя полностью из самолёта.

Есть ещё вариант этого момента:

Кто же это в чёрных очках? Метревели узнаваем, Серебряников. Остальные с трудом. Кажется, один из фотокорреспондентов пробрался «против течения», чтобы снять льва Яшина.

Члены советской делегации выстроились для приветственных мероприятий. Корреспондент чилийской газеты La Nación специально попросил Яшина повернуться назад, чтобы редакционный фотограф запечатлел этот исторический момент:

Но не только Яшина привлёк этот настойчивый корреспондент, он и Качалина расспрашивал прямо в аэропорту:

А перед шеренгой наших игроков и тренеров выступали колоритные музыканты:

Метревели приодели? Андрей Петрович Старостин стоит слева. А вот вновь в чёрных очках, кто же это, Мамыкин? Обычно Валерий Воронин любил покрасоваться в чёрных очках перед камерами, но тут явно не он. Всё-таки это Леонид Островский или…?

А вот справа (по фото) от принаряженного Метревели, скорее всего, стоит корреспондент Комсомолки Николай Киселёв. И, кажется, это он спускается по трапу следом за Островским, который в чёрных очках.

В Советском спорте дали фото отеля, в котором поселились советские спортсмены:

Все команды, разместившиеся в Арике, приняли участие в торжественных мероприятиях с возложением венков к памятнику чилийскому генералу Б. О’Хиггинсу:

Это вариант фото в советской прессе. Есть и в чилийской:

Ну, и ещё раз капитан и вратарь, до того, как возложить венок:

Рядом с Игорем Нетто стоит руководитель делегации Евгений Иванович Валуев. В подписи говорится о двух самых известных советских футболистах, о Яшине и Нетто. Как ни странно, но на ЧМ это будут их первые матчи в Чили. И это несмотря на то, что в 1957 Динамо Москва играли в Чили, и сборная СССР в 1961 играла в Чили. Тогда в воротах играл Владимир Беляев и Владимир Маслаченко соответственно, Нетто против Чили в 1961 не играл.

Видимо, правее (по фото) от Льва Яшина стояли тренер Гавриил Дмитриевич Качалин и игроки Виктор Серебряников и Йожеф Сабо:

Я всё пытаюсь разглядеть Геннадия Гусарова на первых фото в Арике наших футболистов. Сами понимаете, не того качества эти фото, чтобы это сделать.

В первый же день пребывания в Арике руководство делегации и команды в 20-00 дали пресс-конференцию:

А.П. Старостин, Е.И. Валуев и Г.Д. Качалин отвечали на вопросы около полусотни журналистов. Про футбол отвечали Качалин и Старостин, на другие темы — Валуев.

Качалин отметил прогресс чилийского футбола, им по силам даже стать чемпионами, играя дома. Выше всё-таки он ставил сборную Уругвая, объясняя их разгромное поражение в Москве усталостью от поездки.

Спросили тренера о системе «швейцарский замок». С ней не знакомы, но, поверьте, сказал Качалин, к любому замку подбирается свой ключ. Высоко тренер отозвался о Пеле, игроке мирового уровня. Также уточнил, что в штате сборной нет психолога — лучшим психологом в команде должен быть сам тренер.

Рядом с фото руководителей на первой полосе того же выпуска от 28 мая разместили фото первой тренировки наших футболистов:

В подписи сказано, что на переднем плане Нетто и Сабо. Первого видим, а вот Сабо как-то не очень. В тот день тренировались, как сказано в подписи, на одном из крытых полей. По фото не скажешь, что это крытый стадион.

В понедельник 28 мая у сборной СССР на вечер была запланирована единственная тренировка на стадионе, на котором предстояло играть.

В том же номере от 28 мая журналисты не преминули написать и о Владимире Маслаченко:

Как видим, вполне узнаваем наш вратарь. Причём, в подписи к фото со слов игрока говорится, что у него сломана верхняя челюсть. Заметка же о нём озаглавлена так: Маслаченко вне игры, у него сломана нижняя челюсть. Много говорить никому не дал возможности руководитель делегации, Е.И. Валуев сам всех журналистов пригласил на пресс-конференцию в 20-00, там он все вопросы осветит сполна…

В заметке только немного было о Маслаченко. Также рассказано, что таможенные процедуры прошли быстро и через 20 минут на спец автобусе делегация уже двигалась в гостиницу. Вслед за автобусом ехала большая кавалькада из разного транспорта — болельщики. И у входа в отель наших ждало много людей, приветствовавших советских спортсменов. Наши улыбались и приветственно поднимали руки в ответ. В своей книге Флагман футбола А.П. Старостин пишет, что для делегации было даже два автобуса, а не один.

А вот фото и с тренировки на поле стадиона имени Карлоса Диттборна в Арике 28 мая:

Не совсем понятно, кто в первой шеренге — основной состав или резервисты: тут и Сабо, и, кажется, Метревели рядом с ним, и Воронин к нам поближе. А вот вдали по центру в костюме с надписью СССР и в чёрных очках, по-моему, Владимир Маслаченко.

Вот он же чувствует себя прекрасно и выглядит неплохо чуть позже, в компании партнёров на берегу океана с добычей:

Что касается фото шеренги наших футболистов на тренировке, то есть второй вариант этого же снимка, только взгляд со стороны, где стоял Маслаченко:

Тут видим обе шеренги, почему-то и Яшин, и Котрикадзе стояли во второй шеренге. Ну, это чтоб совсем всех запутать.

В заметке о первой тренировке сказано, что на стадион допускались только аккредитованные журналисты и местные власти, которые контролировали последние доделки на арене.

Разделения на основной и резервный составы не было, но каждый игрок играл на своей привычной позиции. Тренировка длилась 1 час. Команды были поделены на красных и белых. Красные выиграли 3:1. В составе белых были Котрикадзе, Шестернёв, Чохели, Сабо, Воронин, Нетто, Численко, Каневский, Иванов, Месхи. У красных тоже было только 10 человек — Маслаченко и Гусаров были травмированы. Данные о разделении на красных и белых по фамилиям, как и счёт двухсторонки, я взял из чилийской газеты. Но судя по фото, где видны обе шеренги, — не совсем правильный этот список, либо цвета перепутали. Либо тренеры всех запутали.

Судя по разминке на следующем фото, точно напутали и с цветом, и с фамилиями:

Нетто-то был за красных!

У Качалина спросили газетчики красные или белые выйдут в стартовом составе в первом матче турнира? Ответ был: «Обе». Воронин, Нетто, Каневский, Иванов и Месхи действительно играли в первом (и не только) матче против Югославии.

Ещё несколько фото с первой тренировки на стадионе им. Карлоса Диттборна:

Вратарь Сергей Котрикадзе и Николай Маношин возглавили забег.

А тут все красные бегут:

Из белых виден только Виктор Каневский. А у красных кто-то 11-й появился, догоняет. Похоже, что это массажист Анатолий Морозов. Интересно, кто был 11-м за белых?

На одной из тренировок Качалин попросил Маслаченко надеть форму и на других воротах разминаться, доктор Николай Алексеев, массажист Анатолий Морозов и журналист Николай Озеров будут вратаря нагружать щадящими ударами — чтобы все видели, что у сборной есть второй вратарь. И это было сказано в присутствии Котрикадзе. Тонкая психология от тренера, ничего не скажешь.

Эта показуха плохо кончилась. Н.Озеров одним из ударов послал мяч точно в угол. Маслаченко инстинктивно, забыв о травме, прыгнул за мячом основательно. Помутнение, потеря ориентации, нашатырь, отдых на скамейке и байки журналистам, что всё в норме — так и было задумано, мол.

Дальше начался футбол. И ни до киносеансов, ни до коктейлей было нашим спортсменам. Потери в составе, непростые матчи, Лев Яшин играл не только с язвой, но и с сотрясением мозга, полученным в матче с Уругваем (см. книгу В.Понедельника). И вновь матч в плей-офф с хозяевами турнира, как и в Швеции в 1958. В те времена про невыход из группы даже и речи не заводили, в основном прикидывали какое место в итоге займёт сборная. Сегодня геройством считается уже выход из группы.