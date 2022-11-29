Тунис – Франция: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Тунис – Франция, который состоится 30 ноября 2022 года
Тунис
После двух туров мундиаля сборная Туниса занимает последнее место в группе D. Предлагаем рассмотреть крайние матчи с участием «карфагенских орлов». Сборную Коморских островов тунисцы выиграли с минимальным счётом. Бразильцам с разгромным счётом тунисская сборная проиграла. Иранцев с разницей в пару мячей «карфагенские орлы» обыграли. Нулевую ничью раскатали тунисцы с «датским динамитом».
В игре следующего тура австралийцам сборная Туниса проиграла со счётом 0:1.
Франция
В своей группе на данный момент французы находятся на первой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с несколькими матчами «синих» за последнее время. Третье место в Лиге наций заняла французская сборная. Только в одном матче из шести «трёхцветные» одержали победу. В 1-ом туре мундиаля сборная Франции обыграла «кенгуру-футболистов» с разницей в три мяча.
Со счётом 2:1 французы взяли верх над «красно-белыми» из Дании.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Тунис – 7.80
- Ничья – 4.70
- Победит Франция – 1.46
- Победит Франция с форой -1.5 – 2.21
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.02
Статистика
- Две победы одержали тунисцы в пяти матчах за последнее время
- За аналогичный период французская сборная выиграла в трёх поединках
- Исходом «обе забьют — да» завершились три очные встречи.
Прогноз
Французы подарят в 3-ем туре своим болельщикам результативную победу с большим счётом. Наш прогноз: победа сборной Франции с форой -1.5. Коэффициент 2.21.