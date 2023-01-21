«Сампдория» — «Удинезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сампдория» — «Удинезе», который состоится 22 января 2023 года

«Сампдория»

«Сампдория» не может никак найти свою игру и пребывает в опасной зоне турнирной таблицы. Клуб смог набрать лишь девять очко, и занимает предпоследнее место, что не может радовать болельщиков и руководство. В домашней встрече с попавшим в глубокий кризис «Удинезе» у хозяев есть хороший шанс разжиться очками и немного улучшить свое турнирное положение, которое на данный момент является критическим.

16 января «Сампдория» проиграла на выезде «Эмполи» (0:1), а 12 числа с тем же счетом уступила «Фиорентине» в кубке Италии.

«Удинезе»

«Удинезе» очень недавно не радовал болельщиков победами, которые уже привыкли к стабильным результатам команды. Сейчас коллектив идет на седьмом месте с 25 очками и уступает ближайшему сопернику целых девять пунктов. Матч с одним из аутсайдеров Серии А обещает быть интересным, ведь решать турнирные задачи необходимо обоим клубам.

15 января «Удинезе» не смог набрать очков на своем стадионе с «Болоньей» (1:2), а седьмого числа проиграл на выезде «Ювентусу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сампдория» – 3.65

Ничья – 3.35

Победит «Удинезе» – 2.1

Статистика

«Сампдория» проиграла четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Удинезе» не может выиграть в чемпионате Италии уже 10 матчей подряд

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Удинезе» проиграл три из пяти последних матчей «Сампдории»

Прогноз

Поставить на «Сампдорию», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.65. Хозяевам не везло в последних матчах при неплохой игре. Предполагаем, что фортуна «вернет должок» именно в этом поединке.