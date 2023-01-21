«Сампдория» — «Удинезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сампдория» — «Удинезе», который состоится 22 января 2023 года
«Сампдория»
«Сампдория» не может никак найти свою игру и пребывает в опасной зоне турнирной таблицы. Клуб смог набрать лишь девять очко, и занимает предпоследнее место, что не может радовать болельщиков и руководство. В домашней встрече с попавшим в глубокий кризис «Удинезе» у хозяев есть хороший шанс разжиться очками и немного улучшить свое турнирное положение, которое на данный момент является критическим.
16 января «Сампдория» проиграла на выезде «Эмполи» (0:1), а 12 числа с тем же счетом уступила «Фиорентине» в кубке Италии.
«Удинезе»
«Удинезе» очень недавно не радовал болельщиков победами, которые уже привыкли к стабильным результатам команды. Сейчас коллектив идет на седьмом месте с 25 очками и уступает ближайшему сопернику целых девять пунктов. Матч с одним из аутсайдеров Серии А обещает быть интересным, ведь решать турнирные задачи необходимо обоим клубам.
15 января «Удинезе» не смог набрать очков на своем стадионе с «Болоньей» (1:2), а седьмого числа проиграл на выезде «Ювентусу» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сампдория» – 3.65
- Ничья – 3.35
- Победит «Удинезе» – 2.1
Статистика
- «Сампдория» проиграла четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «Удинезе» не может выиграть в чемпионате Италии уже 10 матчей подряд
- Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Удинезе» проиграл три из пяти последних матчей «Сампдории»
Прогноз
Поставить на «Сампдорию», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.65. Хозяевам не везло в последних матчах при неплохой игре. Предполагаем, что фортуна «вернет должок» именно в этом поединке.