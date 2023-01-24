«Аугсбург» – «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» – «Боруссия» Менхенгладбах, который состоится 25 января 2023 года

«Аугсбург»

«Фуггеры» на данный момент в чемпионате Германии находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы. Чтобы оценить степень готовности «Аугсбурга» к предстоящей встрече с менхенгладбахской командой, предлагаем ознакомиться с результатами крайних матчей «фуггеров». Из семи товарищеских встреч «Аугсбург» потерпел поражения в четырёх футбольных поединках. С минимальным счётом уступили «фуггеры» берлинскому «Униону» в первой встрече. С разгромным счётом проиграли им во второй. «Вольфсбург» взял верх над «Аугсбургом» всухую, поразив четыре раза ворота соперника.

22 января в напряжённой борьбе «фуггеры» уступили дортмунской «Боруссии» со счётом 3:4.

«Боруссия» Менхенгладбах

«Гладбах» в Бундеслиге занимает восьмое место после шестнадцати туров. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время. В январе «жеребята» провели три товарищеских встречи. Над «Ольденбургом» команда из Менхенгладбаха одержала уверенную победу. С разгромным счётом была повержена «Арминия». «Санкт-Паули» с минимальным счётом взял верх над «чёрно-бело-зелёными».

В матче прошлого тура чемпионата Германии «Гладбах» со счётом 2:3 уступил «фармацевтам» из Леверкузена.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» – 3.05

Ничья – 3.60

Победит «Боруссия» Менхенгладбах – 2.30

Победит «Боруссия» Менхенгладбах с форой -1 – 3.25

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.27

Статистика

В одном матче из пяти последних «фуггеры» одержали победу

За аналогичный период «жеребята» взяли верх над соперниками в трёх поединках

Исходом «обе забьют — да» завершились четыре очные встречи из пяти последних.

Прогноз

В Дортмунде «фуггеры» уступили местной «Боруссии» на их поле с разницей в один мяч. Дома в предстоящей встрече хозяева не уступят «Гладбаху», но и вряд ли возьмут три очка. На ничью в матче компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.60.