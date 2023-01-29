«Осер» — «Монпелье»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 07:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Осер» — «Монпелье», который состоится 29 января 2023 года

«Осер»

«Осер» давно не набирал очки в Лиге 1 и находится глубоко внизу турнирной таблицы, а именно на 19 месте. В активе клуба 13 набранных очков и от безопасной позиции его отделяют лишь два пункта. В матче с очень нестабильным «Монпелье» на своем стадионе хозяева обязаны приложить максимум усилий, чтобы добиться победы и прервать серию поражений в чемпионате Франции.

22 января «Осер» разгромил «Ньор» в кубке Франции (4:0), а 14 числа минимально проиграл «Лансу» на выезде (0:1).

«Монпелье»

«Монпелье» также не добивался положительных результатов в последних играх и это очень влияет на настрой коллектива. Команда располагается на 15 месте с 17 очками и слишком приблизилась к зоне вылета. В матче с прямым конкурентом возможная победа может придать сил футболистам и мотивировать их на дальнейшие результаты, которые бы могли исправить ситуацию.

15 января «Монпелье» крупно проиграл «Нанту» на своем поле (0:3), а 11 числа был разгромлен на выезде «Ниццой» (1:6).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осер» – 2.45

Ничья – 3.35

Победит «Монпелье» – 2.95

Статистика

«Монпелье» проиграл четыре последних матча во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Осера» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Осер» и «Монпелье» обменялись двумя победами в последних пяти встречах при одной ничье

Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Осера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.45. Предполагаем, у хозяев будет хорошая возможность прервать серию поражений с не самым сильным соперником, и они ею воспользуются. Прогнозируем минимальную победу «Осера».