«Осер» — «Монпелье»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Осер» — «Монпелье», который состоится 29 января 2023 года
«Осер»
«Осер» давно не набирал очки в Лиге 1 и находится глубоко внизу турнирной таблицы, а именно на 19 месте. В активе клуба 13 набранных очков и от безопасной позиции его отделяют лишь два пункта. В матче с очень нестабильным «Монпелье» на своем стадионе хозяева обязаны приложить максимум усилий, чтобы добиться победы и прервать серию поражений в чемпионате Франции.
22 января «Осер» разгромил «Ньор» в кубке Франции (4:0), а 14 числа минимально проиграл «Лансу» на выезде (0:1).
«Монпелье»
«Монпелье» также не добивался положительных результатов в последних играх и это очень влияет на настрой коллектива. Команда располагается на 15 месте с 17 очками и слишком приблизилась к зоне вылета. В матче с прямым конкурентом возможная победа может придать сил футболистам и мотивировать их на дальнейшие результаты, которые бы могли исправить ситуацию.
15 января «Монпелье» крупно проиграл «Нанту» на своем поле (0:3), а 11 числа был разгромлен на выезде «Ниццой» (1:6).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Осер» – 2.45
- Ничья – 3.35
- Победит «Монпелье» – 2.95
Статистика
- «Монпелье» проиграл четыре последних матча во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Осера» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Осер» и «Монпелье» обменялись двумя победами в последних пяти встречах при одной ничье
- Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Осера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.45. Предполагаем, у хозяев будет хорошая возможность прервать серию поражений с не самым сильным соперником, и они ею воспользуются. Прогнозируем минимальную победу «Осера».