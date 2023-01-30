«Ренн» — «Страсбур» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ренн» — «Страсбур», который состоится 01 февраля 2023 года

«Ренн»

«Ренн» немного потерял в присущей ему стабильности и уже несколько туров чередует победы с поражениями. Коллектив удерживает за собой пятое место с 37 очками и отстает от «Монако» всего на один балл. В домашней встрече со слабым в этом сезоне «Страсбуром», команда может немного стабилизировать и укрепить свое положение в таблице, но для этого важно исключить недооценку соперника и ответственно подойти к его разбору.

27 января «Ренн» проиграл на выезде «Лорьяну» (1:2), а 20 числа в кубке Франции минимально проиграл «Марселю» (0:1).

«Страсбур»

«Страсбур» все еще набирает недостаточное количество очков, чтобы покинуть зону вылета. Команда занимает 17 место с 15 очками и отстает на три пункта от ближайшего соперника. Игра против «Ренна» на выезде точно не будет легкой и приятной, но при определенном стечении обстоятельств зацепиться за очки у гостей может получиться. Матч обещает быть интересным и непредсказуемым, несмотря на не самую яркую вывеску.

29 января «Страсбур» проиграл на своем поле «Тулузе» (1:2), а 14 числа на выезде неожиданно обыграл «Лион» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ренн» – 1.55

Ничья – 4.1

Победит «Страсбур» – 6

Статистика

«Ренн» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

Семь последних матчей «Страсбура» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Ренн» выиграл три из четырех последних матчей со «Страсбуром»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что игра будет без большого количества голевых моментов, а ее судьбу решит один-два забитых мяча.