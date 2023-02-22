«Базель» — «Трабзонспор» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Базель» — «Трабзонспор», который состоится 23 февраля 2023 года
«Базель»
«Базель» первый матч провел на выезде и в равной борьбе минимально уступил «Трабзонспору». Теперь швейцарцам придется отыгрывать на своем поле и с первых минут оказывать давление на соперника. В чемпионате команда занимает только шестое место и выиграла один из пяти последних туров. В ответной игре от «Базеля» ждут доминирующей игры и как результат – прохода в следующий раунд турнира.
19 февраля «Базель» сыграл вничью с «Серветт» на своем поле (2:2), а 16 числа на выезде уступил «Трабзонспору» в Лиге Конференций (0:1).
«Трабзонспор»
Турецкий клуб переживает не лучшие времена, как и вся страна в связи с последними трагическими событиями. Чемпионат временно приостановлен, а потому «Трабзонспору» приходится выступать только в Лиге Конференций, где первый матч удалось выиграть. Ответный поединок с «Базелем» будет очень сложным и гостям будет очень важно не пропустить в начале поединка, а их гол, наоборот, может сломать все планы сопернику.
16 февраля «Трабзонспор» обыграл на своем поле «Базель» (1:0), а пятого числа в чемпионате уступил «Галатасараю» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Базель» – 2.35
- Ничья – 3.4
- Победит «Трабзонспор» – 2.95
Статистика
- «Трабзонспор» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять из десяти последних домашних матчей «Базеля» завершились ничейным результатом
- Турецкий клуб не выиграл ни одного из десяти выездных матчей в основное время
Прогноз
Поставить на победу «Базеля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Предполагаем, что в этой встрече хозяева смогут одержать победу и перевести противостояние в дополнительное время, а возможно и сразу пройти в 1/8 финала.