«Базель» — «Трабзонспор» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Базель» — «Трабзонспор», который состоится 23 февраля 2023 года

«Базель»

«Базель» первый матч провел на выезде и в равной борьбе минимально уступил «Трабзонспору». Теперь швейцарцам придется отыгрывать на своем поле и с первых минут оказывать давление на соперника. В чемпионате команда занимает только шестое место и выиграла один из пяти последних туров. В ответной игре от «Базеля» ждут доминирующей игры и как результат – прохода в следующий раунд турнира.

19 февраля «Базель» сыграл вничью с «Серветт» на своем поле (2:2), а 16 числа на выезде уступил «Трабзонспору» в Лиге Конференций (0:1).

«Трабзонспор»

Турецкий клуб переживает не лучшие времена, как и вся страна в связи с последними трагическими событиями. Чемпионат временно приостановлен, а потому «Трабзонспору» приходится выступать только в Лиге Конференций, где первый матч удалось выиграть. Ответный поединок с «Базелем» будет очень сложным и гостям будет очень важно не пропустить в начале поединка, а их гол, наоборот, может сломать все планы сопернику.

16 февраля «Трабзонспор» обыграл на своем поле «Базель» (1:0), а пятого числа в чемпионате уступил «Галатасараю» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Базель» – 2.35

Ничья – 3.4

Победит «Трабзонспор» – 2.95

Статистика

«Трабзонспор» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из десяти последних домашних матчей «Базеля» завершились ничейным результатом

Турецкий клуб не выиграл ни одного из десяти выездных матчей в основное время

Прогноз

Поставить на победу «Базеля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Предполагаем, что в этой встрече хозяева смогут одержать победу и перевести противостояние в дополнительное время, а возможно и сразу пройти в 1/8 финала.