«Норвич» – «Кардифф»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Норвич» – «Кардифф», который состоится 25 февраля 2023 года

«Норвич»

«Канарейки» из Норвича на данный момент находятся на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «лазурными птицами». С разницей в пару мячей на своём поле «жёлто-зелёные» взяли верх над «тиграми» в матче 32-го тура Чемпионшипа. Нулевую ничью раскатали «канарейки» с «Уиганом» на их поле

21 февраля со счётом 3:1 «Норвич Сити» одержал победу над командой «Бирмингем».

«Кардифф»

«Синие» в Чемпион Лиге занимают двадцать первое место. Рассмотрим недавние матчи «лазурных птиц», чтобы оценить шансы команды на успех в будущем футбольном поединке с «канарейками». Дома в игре 31-го тура «Кардифф Сити» потерпел поражение от «Мидлсбро». На выезде в сухую, поразив дважды ворота оппонента, валлийская команда обыграла футбольный клуб из Бирмингема.

В прошлом туре со счётом 1:0 «лазурные птицы» выиграли «Рединг».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Норвич» – 1.73

Ничья – 3.60

Победит «Кардифф» – 4.60

Победит «Норвич» с форой -1.5 – 2.86

Обе забьют — нет – 1.79

Обе забьют — да – 1.91

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.00

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.78

Статистика

Исходом тотал меньше 2.5 голов завершились три очные встречи из пяти последних

В двух играх из пяти крайних «жёлто-зелёные» потерпели поражения

За аналогичный период «синие» проиграли в трёх футбольных поединках.

Прогноз

На своём поле «канарейки» одержат уверенную победу над «лазурными птицами». Можно ожидать победу с разницей как минимум в пару мячей. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.86 на победу «Норвича» с форой -1.5.