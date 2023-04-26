«Ротерхэм Юнайтед» – «Кардифф Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Ротерхэм Юнайтед» – «Кардифф Сити», который состоится 27 апреля 2023 года

«Ротерхэм Юнайтед»

«Мельники» в Чемпион Лиге занимают девятнадцатое место на текущий момент. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Ротерхэма» за последнее время. В 42-ом туре Чемпионшипа «Ротерхэм Юнайтед» дома потерпел поражение от «шляпников» из Лутона. Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура с «Бёрнли» (2:2). В конце матча за пять минут до окончания основного времени «мельники» сравняли счёт.

На прошлых выходных со счётом 1:2 «Ротерхэм» проиграл команде «Бристоль Сити».

«Кардифф Сити»

«Кардифф» на одну строчку ниже «мельников» в турнирной таблице чемпионата. Ознакомимся с результатами недавних матчей «лазурных птиц». С большим счётом «Кардифф Сити» проиграл «клинкам» из Шеффилда в матче 42-го тура чемпионата. В Уотфорде, пропустив первыми, «синие» с разницей в пару мячей обыграли местных «шершней». Все голы были забиты в первой половине встречи.

22 апреля «лазурные птицы» сыграли вничью с командой «Сток Сити» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ротерхэм Юнайтед» – 2.80

Ничья – 3.00

Победит «Кардифф Сити» – 2.65

Победит «Кардифф Сити» с форой -1.5 – 5.10

Обе забьют — нет – 1.78

Обе забьют — да – 1.96

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.33

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.56

Статистика

Семь личных матчей из десяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Только одну победу одержали «мельники» в пяти последних матчах

«Кардифф» из пяти крайних поединков обыграл своих оппонентов в двух встречах.

Прогноз

Остаётся три матча до конца сезона. Как у одной команды, так и у второй остаётся риск вылететь из Чемпионшипа. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.00. В предстоящем матче мы увидим борьбу равных по силе соперников.