«Бохум» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Бохум» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 28 апреля 2023 года

«Бохум»

«Несгибаемые» в чемпионате Германии занимают на текущий момент пятнадцатое место. Всего лишь два очка отделяют «Бохум» от зоны вылета, а до конца сезона осталось пять матчей. Четыре матча к ряду «невыбиваемые» не выигрывают. В матче 27-го тура Бундеслиги с разницей в один мяч «синие» уступили дома «Штутгарту» (2:3). Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура чемпионата с берлинским «Унионом» на их поле.

На прошлых выходных со счётом 5:1 «волки» из Вольфсбурга обыграли «несгибаемых» в Бохуме.

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундская команда возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги за пять туров до окончания чемпионата. Только на одно очко «Боруссия» опережает мюнхенскую «Баварию», поэтому расслабляться «чёрно-жёлтым» пока рано. Дома в один мяч футбольный клуб из Дортмунда выиграл у берлинского «Униона». Вничью со счётом 3:3 сыграли «чёрно-жёлтые» со «Штутгартом» в матче позапрошлого тура чемпионата Германии.

С разгромным счётом «Боруссия» обыграла на своём поле франкфуртский «Айнтрахт» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бохум» – 5.60

Ничья – 4.70

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.55

Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 – 2.29

Обе забьют — нет – 2.31

Обе забьют — да – 1.59

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.18

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.69

Статистика

Исходом тотал меньше 3.5 голов за матч завершились три личных встречи команд из пяти крайних

В одной игре из пяти последних «несгибаемые» одержали победу

За тот же период «Боруссия» выиграла в двух поединках.

Прогноз

На победу «Боруссии» Дортмунд в матче компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.55. В матче с явным аутсайдером чемпионата дортмундская команда не может себе позволить терять очки.