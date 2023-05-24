«Клермон» – «Лорьян» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Клермон» – «Лорьян», который состоится 27 мая 2023 года

«Клермон»

«Клермон» только в прошлом туре прервал свою серию без поражений в чемпионате Франции, которая продлилась семь поединков. Сейчас команда идет на восьмом месте с 53 баллами и отстает от ближайшего соперника на шесть пунктов. Коллектив не претендует на более высокие места и может спокойно доигрывать сезон, а в следующем футбольном году сыграть более стабильно и даже побороться за еврокубки.

21 мая «Клермон» проиграл на выезде «Бресту» (1:2), а 14 мая с тем же счетом на своем поле смог обыграть «Лион» (2:1).

«Лорьян»

«Лорьян» пошумел в этом сезоне и даже шел среди лидеров в первой половине, однако сил команде не хватило. Таким образом, сейчас клуб заслуженно занимает 10 место с 52 баллами и отстает от «Клермона» всего на один пункт. Предстоящий поединок довольно принципиален для гостей, ведь в случае победы, они смогут продвинуться как минимум на одну ступеньку, а то и на две позиции.

21 мая «Лорьян» проиграл на своем поле «Лансу» (1:3), а 14 числа команда поделила на выезде очки с «Монпелье» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Клермон» – 2.15

Ничья – 3.35

Победит «Лорьян» – 3.4

Статистика

«Клермон» выиграл шесть из восьми последних матчей в чемпионате Франции

Четыре последних матча «Лорьяна» завершились исходом «обе забьют»

«Лорьян» выиграл три из пяти последних матчей с «Клермоном»

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Команды между собой играют очень нерезультативно, и мы предполагаем, что в этой встрече также ситуация не поменяется.