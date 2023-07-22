«Саннефьорд» – «Будё-Глимт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Саннефьорд» – «Будё-Глимт», который состоится 23 июля 2023 года

«Саннефьорд»

На сегодняшний день «ребята» в турнирной таблице Элитсерии занимают на данный момент предпоследнее место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних футбольных встреч с участием «Саннефьорда». С разгромным счётом в матче 12-го тура чемпионата Норвегии «ребята» в гостях потерпели поражение от «Сарпсборга 08» (1:6). Ничейным исходом завершилась домашняя игра позапрошлого тура Элитсерии со «Стабеком».

16 июля со счётом 2:4 «Саннефьорд» проиграл в гостях «Лиллестрёму».

«Будё-Глимт»

«Глимт» на сегодняшний день в чемпионате Норвегии находится на первой строчке турнирной таблицы. Вспомним несколько матчей с участием «жёлтых» за последнее время. На выезде в сухую, забив пару мячей, «Будё-Глимт» взял верх над «Оддом» в матче 13-го тура Высшей лиги. В рамках четвертьфинального матча Кубка Норвегии «Глимт» обыграл на выезде команду «Хам-Кам» (2:0).

Со счётом 2:1 «жёлтые» одержали победу над «Хёугесунном» в прошлом туре чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саннефьорд» – 7.80

Ничья – 5.80

Победит «Будё-Глимт» – 1.33

Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 – 1.84

Обе забьют — нет – 2.23

Обе забьют — да – 1.63

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.88

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти последних

Одну победу одержал «Саннефьорд» в пяти крайних встречах

За аналогичный период «Глимт» взял верх над своими соперниками в четырёх поединках.

Прогноз

В октябре прошлого года «Будё-Глимт» со счётом 4:1 выиграл у «Саннефьорда». В предстоящей игре, как минимум, с разницей в пару мячей «жёлтые» одержат победу. Компания Pinnacle предлагает на победу «Будё-Глимта» коэффициент 1.84.