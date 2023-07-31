«Хам-Кам» – «Бранн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Хам-Кам» – «Бранн», который состоится 6 августа 2023 года

«Хам-Кам»

На сегодняшний день «Хам-Кам» в турнирной таблице Элитсерии находится на тринадцатой строчке. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «бело-зелёных». В рамках матча 14-го тура чемпионата Норвегии «Хам-Кам» на выезде взял верх над «Сарпсборгом 08» (3:2). С таким же счётом дома «бело-зелёные» обыграли дома «Стабек». Победный гол под конец матча на четвёртой добавленной минуте забил датский защитник Йенс Гаммелбю.

На прошлых выходных со счётом 3:1 «Лиллестрём» взял верх над «Хам-Камом».

«Бранн»

«Бранн» в чемпионате Норвегии на данный момент занимает шестое место. Рассмотрим несколько матчей команды за последнее время, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Хам-Камом». 16 июля с минимальным счётом в матче 14-го тура «Гордость Бергена» выиграла у «Стрёмсгодсета». Через неделю в гостях в рамках матча следующего тура «красные» потерпели поражение от «Тромсё».

Со счётом 0:2 «Бранн» проиграл дома «Викингу» в матче прошлого тура Элитсерии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хам-Кам» – 3.85

Ничья – 3.95

Победит «Бранн» – 1.79

Победит «Бранн» с форой -1.5 – 2.81

Обе забьют — нет – 2.34

Обе забьют — да – 1.53

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.53

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.34

Статистика

В трёх матчах из пяти крайних «бело-зелёные» обыграли своих оппонентов

Только в одной игре из пяти последних «красные» выиграли

Из пяти крайних очных встреч четыре завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.53 на тотал больше 2.5 голов за игру. Встречи данных команд на футбольном поле обычно отличаются высокой результативностью и обилием голов.