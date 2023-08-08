«Крылья Советов» – «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Крылья Советов» – «Зенит», который состоится 09 августа 2023 года

«Крылья Советов»

Самарский клуб играет в очень симпатичный футбол и болельщикам клуба в последний месяц явно не скучно ходить на стадион. В чемпионате России «Крылья Советов» набрали уже семь очков и делят третье место с «Уралом», а вот в кубке еще не набирали баллов. В домашней встрече с «Зенитом» сделать это будет непросто, но учитывая форму чемпиона России, такая задача не является невыполнимой.

5 августа «Крылья Советов» разгромили на своем поле «Ростов» (5:1), а 29 июля поделили очки с «Динамо» Москва (3:3).

«Зенит»

«Зенит» теряет очки в последних матчах чемпионата России, тем самым отпуская вперед «Спартак» и создает интригу на будущие туры. В кубке страны коллектив все же выиграл первую игру и в случае выездной победы над соперником из Самары укрепит свое лидерство в группе. Тем не менее, матч будет очень сложным и опасным для обороны питерцев, ведь атака «Крыльев Советов» достаточно много забивает в нынешнем сезоне.

06 августа «Зенит» на своем поле проиграл московскому «Динамо» (2:3), а 29 июля достиг лишь ничейного результата с «Ростовом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Крылья Советов» – 4.5

Ничья – 4.05

Победит «Зенит» – 1.73

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»

«Зенит» выиграл только один матч из пяти последних на выезде во всех турнирах

Самарский клуб проиграл три из пяти поединков с «Зенитом»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Все ожидают результативного матча, а мы предполагаем, что больше двух голов в этом поединке забито не будет.