«Крылья Советов» – «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Крылья Советов» – «Зенит», который состоится 09 августа 2023 года
«Крылья Советов»
Самарский клуб играет в очень симпатичный футбол и болельщикам клуба в последний месяц явно не скучно ходить на стадион. В чемпионате России «Крылья Советов» набрали уже семь очков и делят третье место с «Уралом», а вот в кубке еще не набирали баллов. В домашней встрече с «Зенитом» сделать это будет непросто, но учитывая форму чемпиона России, такая задача не является невыполнимой.
5 августа «Крылья Советов» разгромили на своем поле «Ростов» (5:1), а 29 июля поделили очки с «Динамо» Москва (3:3).
«Зенит»
«Зенит» теряет очки в последних матчах чемпионата России, тем самым отпуская вперед «Спартак» и создает интригу на будущие туры. В кубке страны коллектив все же выиграл первую игру и в случае выездной победы над соперником из Самары укрепит свое лидерство в группе. Тем не менее, матч будет очень сложным и опасным для обороны питерцев, ведь атака «Крыльев Советов» достаточно много забивает в нынешнем сезоне.
06 августа «Зенит» на своем поле проиграл московскому «Динамо» (2:3), а 29 июля достиг лишь ничейного результата с «Ростовом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Крылья Советов» – 4.5
- Ничья – 4.05
- Победит «Зенит» – 1.73
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»
- «Зенит» выиграл только один матч из пяти последних на выезде во всех турнирах
- Самарский клуб проиграл три из пяти поединков с «Зенитом»
Прогноз
Поставить на тотал меньше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Все ожидают результативного матча, а мы предполагаем, что больше двух голов в этом поединке забито не будет.