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«Крылья Советов» – «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:27
«Крылья Советов» – «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Крылья Советов» – «Зенит», который состоится 09 августа 2023 года

«Крылья Советов»

Самарский клуб играет в очень симпатичный футбол и болельщикам клуба в последний месяц явно не скучно ходить на стадион. В чемпионате России «Крылья Советов» набрали уже семь очков и делят третье место с «Уралом», а вот в кубке еще не набирали баллов. В домашней встрече с «Зенитом» сделать это будет непросто, но учитывая форму чемпиона России, такая задача не является невыполнимой.

5 августа «Крылья Советов» разгромили на своем поле «Ростов» (5:1), а 29 июля поделили очки с «Динамо» Москва (3:3).

«Зенит»

«Зенит» теряет очки в последних матчах чемпионата России, тем самым отпуская вперед «Спартак» и создает интригу на будущие туры. В кубке страны коллектив все же выиграл первую игру и в случае выездной победы над соперником из Самары укрепит свое лидерство в группе. Тем не менее, матч будет очень сложным и опасным для обороны питерцев, ведь атака «Крыльев Советов» достаточно много забивает в нынешнем сезоне.

06 августа «Зенит» на своем поле проиграл московскому «Динамо» (2:3), а 29 июля достиг лишь ничейного результата с «Ростовом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Крылья Советов» – 4.5
  • Ничья – 4.05
  • Победит «Зенит» – 1.73

Статистика

  • Восемь из десяти последних матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»
  • «Зенит» выиграл только один матч из пяти последних на выезде во всех турнирах
  • Самарский клуб проиграл три из пяти поединков с «Зенитом»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Все ожидают результативного матча, а мы предполагаем, что больше двух голов в этом поединке забито не будет.

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