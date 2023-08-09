«Альмерия» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Альмерия» – «Райо Вальекано», который состоится 11 августа 2023 года
«Альмерия»
Семнадцатую строчку турнирной таблицы Примеры заняли «красно-белые» по итогам прошлого сезона. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Альмерии», чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с мадридскими «пчёлами». Пять товарищеских встреч провели «красно-белые» в межсезонье. Только в одной игре «Альмерия» уступила своему оппоненту. Ничью раскатали «красно-белые» с командой «Антекера» (1:1).
На прошлых выходных с минимальным счётом «Альмерия» взяла верх над «Гранадой».
«Райо Вальекано»
«Пчёлы» в Ла Лиге прошлого сезона заняли одиннадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Из пяти товарищеских матчей, которые сыграли «пчёлы» в межсезонье, только в одном «Райо» уступило. Мадридская команда раскатала ничью с «Порту» (1:1). С разницей в один мяч «Райо Вальекано» проиграло «Вальядолиду» (2:3).
6 августа со счётом 1:1 вничью завершилась игра с «Брайтоном».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Альмерия» – 2.48
- Ничья – 3.45
- Победит «Райо Вальекано» – 2.90
- Победит «Альмерия» с форой -1.5 – 4.70
- Обе забьют — нет – 2.15
- Обе забьют — да – 1.71
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.91
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- Две победы одержали «красно-белые» в пяти последних матчах
- В одной встрече «пчёлы» обыграли своего оппонента из пяти крайних поединков.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.91 на тотал меньше 2.5 голов за игру. Скорее всего, в предстоящей игре мы не увидим большого количества голов. Доверимся статистике очных встреч при прогнозировании исхода будущего матча.