«Альмерия» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Альмерия» – «Райо Вальекано», который состоится 11 августа 2023 года

«Альмерия»

Семнадцатую строчку турнирной таблицы Примеры заняли «красно-белые» по итогам прошлого сезона. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Альмерии», чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с мадридскими «пчёлами». Пять товарищеских встреч провели «красно-белые» в межсезонье. Только в одной игре «Альмерия» уступила своему оппоненту. Ничью раскатали «красно-белые» с командой «Антекера» (1:1).

На прошлых выходных с минимальным счётом «Альмерия» взяла верх над «Гранадой».

«Райо Вальекано»

«Пчёлы» в Ла Лиге прошлого сезона заняли одиннадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Из пяти товарищеских матчей, которые сыграли «пчёлы» в межсезонье, только в одном «Райо» уступило. Мадридская команда раскатала ничью с «Порту» (1:1). С разницей в один мяч «Райо Вальекано» проиграло «Вальядолиду» (2:3).

6 августа со счётом 1:1 вничью завершилась игра с «Брайтоном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Альмерия» – 2.48

Ничья – 3.45

Победит «Райо Вальекано» – 2.90

Победит «Альмерия» с форой -1.5 – 4.70

Обе забьют — нет – 2.15

Обе забьют — да – 1.71

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.91

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Две победы одержали «красно-белые» в пяти последних матчах

В одной встрече «пчёлы» обыграли своего оппонента из пяти крайних поединков.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.91 на тотал меньше 2.5 голов за игру. Скорее всего, в предстоящей игре мы не увидим большого количества голов. Доверимся статистике очных встреч при прогнозировании исхода будущего матча.