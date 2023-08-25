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ЮКД – «Сент-Патрикс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 17:41
ЮКД – «Сент-Патрикс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии ЮКД – «Сент-Патрикс Атлетик», который состоится 25 августа 2023 года

ЮКД

«Колледж» на текущий момент в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимает последнюю строчку. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «студентов». Пропустив пару мячей, в сухую ЮКД проиграл «Богемиану» в матче 25-го тура чемпионата Ирландии. Ничью раскатал «Колледж» на выезде с командой «Корк Сити» (1:1). После первого тайма «студенты» уступали в один мяч. Во второй половине встречи счёт в матче сравнял Дану Бишоп.

21 августа со счётом 1:5 ЮКД потерпел поражение от «Голуэй Юнайтед».

«Сент-Патрикс Атлетик»

«Святоши» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на второй строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Сент-Патрикса» за последнее время. В матче 26-го тура Премьер-дивизиона «Пат’с» в гостях взял верх над «Слайго Роверс» (2:0). Забитыми голами отличились полузащитник Кристофер Форестер и семнадцатилетний защитник Сэм Кёртис. «Нулёвку» раскатали «святоши» с «Богемианом» в матче прошлого тура чемпионата.

На прошлых выходных после серии пенальти «Сент-Патрикс Атлетик» одержал победу над «Дерри Сити» в 1/8 Кубка Ирландии.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит ЮКД – 13.00
  • Ничья – 7.00
  • Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 1.20
  • Победит «Сент-Патрикс Атлетик» с форой -1.5 – 1.58
  • Обе забьют — нет – 1.69
  • Обе забьют — да – 2.13
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 2.18
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.66

Статистика

  • Шесть очных встреч к ряду завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • Три поражения потерпели «студенты» в пяти крайних матчах
  • За аналогичный период «святоши» уступили в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.58 на победу «Сент-Патрикса» с форой -1.5 гола. Как минимум, с разницей в пару голов «святоши» выиграют у «студентов». В июне текущего года «Сент-Патрикс Атлетик» разгромил со счётом 7:0 своего оппонента.

Все комментарии
idres
idres
сегодня в 19:17
Естественно коэффициент на гостей очень низкий, и нужно тут рассматривать вариант минусовой форы на Патрикс. В мяча 2-3 столичные естественно тут традиционно проиграют, по другому собственно и быть уже не может. Ну а Патрикс продолжает чемпионскую погоню, и естественно в этой встрече они способны накидать скромному сопернику много. Моя ставка на этот матч: Фора(-2) на Сейнт-Патрикс.
Гость
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