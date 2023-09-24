«Банфилд» – «Ривер Плейт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Кубка профессиональной лиги Аргентины «Банфилд» – «Ривер Плейт», который состоится 25 сентября 2023 года

«Банфилд»

«Бело-зелёные» в турнирной таблице группы A занимают после пяти туров девятое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием команды из Банфилда. С минимальным счётом «Дрель» в гостях обыграла команду «Институто» в рамках матча 3-го тура. Дома «зелёные» уступили в игре следующего тура футбольному клубу «Аргентинос Хуниорс».

20 сентября «Барракас Сентраль» взял верх над «Банфилдом» в 5-ом туре Кубка профессиональной лиги (1:0).

«Ривер Плейт»

«Миллионеры» находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы группы A. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Полосы» за последнее время. В рамках товарищеского матча «Ривер Плейт» взял верх над чилийской командой «Универсидад Католика Сантьяго» (1:0). В два гола в игре 4-го тура Кубка профессиональной лиги «миллионеры» одержали победу над «Арсеналом» из Саранди.

22 сентября с минимальным счётом «Ривер Плейт» обыграл команду «Атлетико Тукуман» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Банфилд» – 3.70

Ничья – 3.35

Победит «Ривер Плейт» – 1.96

Победит «Ривер Плейт» с форой -1.5 – 3.45

Обе забьют — нет – 1.88

Обе забьют — да – 1.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.03

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В двух футбольных поединках из пяти последних «Банфилд» выиграл

За такой же период «Ривер Плейт» обыграл своих соперников в четырёх встречах.

Прогноз

Обычно встречи данных команд на футбольном поле отличаются результативностью. Компания Pinnacle предлагает на исход тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент 2.03.