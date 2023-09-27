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«Валенсия» – «Реал Сосьедад» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:36
«Валенсия» – «Реал Сосьедад» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Примера чемпионата Испании «Валенсия» – «Реал Сосьедад», который состоится 27 сентября 2023 года

«Валенсия»

«Валенсия», имея в своем активе десять очков, идет в зоне еврокубков. Шестая позиция «летучих мышей» — неожиданный результат, учитывая финансовые проблемы клуба. Главному тренеру Рубену Барахи удалось наладить микроклимат в команде, что позволяет побеждать такие клубы, как «Атлетико» Мадрид (3:0) и «Севилья» (2:1).

Выездная ничья с «Альмерией» в последнем туре со счетом 2:2 смотрится сейчас как потеря двух очков, а не приобретение одного.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» идет на восьмом месте в текущем сезоне Примеры. В стартовых турах «бело-голубые» пытались играть по результату, что привело к трем ничейным результатам и потере важных очков. В этих играх было забито всего два мяча, но уже начиная с четвертого тура команда Иманоля Альгуасиля начала показывать весь свой атакующий потенциал, обыграв на своем поле «Гранаду» со счетом 5:3.

В шестом туре была побеждена команда «Хетафе» (4:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Валенсия» – 2.72
  • Ничья – 3.20
  • Победит «Реал Сосьедад» – 2.91
  • Победит «Валенсия» с форой -1.5 – 5.9
  • Обе забьют — нет – 1.76
  • Обе забьют — да – 2.07
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.45
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.58

Статистика

  • «Валенсия» проигрывала последний раз на своем поле «Реал Сосьедаду» в 2017 году.
  • Только один матч из последних пяти сыгранных между командами был на тотал больше 2.5 мячей.
  • «Реал» Сосьедад на выезде в последних пяти играх победжал только один раз.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют с коэффициентом 2.07. Учитывая текущие формы команд, можно предположить, что нас ждет впервые за долгое время очных встреч результативная игра.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк валенсия
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:52
Думаю что будет игра от обороны у обеих клубов, так то голов будет не много.
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