«Лорьян» – «Ренн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Лорьян» – «Ренн», который состоится 22 октября 2023 года

«Лорьян»

«Лорьян» занимает шестнадцатое место после восьми сыгранных туров. Команда показывает открытую игру, что позволяет создавать много голевых моментов, но при этом имеются серьёзные проблемы в обороне. В последней игре на домашнем поле проиграли «Монпелье»(0:3).

В матче восьмого тура сыграли вничью с «Лорьяном» со счётом 3:3.

«Ренн»

«Ренн» с одиннадцатью очками идёт в верхней части турнирной таблицы Лиги 1. Большая часть сыгранных матчей подопечными Б.Генезио завершились вничью. В шестом туре на поле соперника сыграли в сухую ничью (0:0) с командой «Монпелье».

В последнем туре на своём поле уступили «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лорьян» – 4.15

Ничья – 3.75

Победит«Ренн» – 1.92

Победит «Ренн» с форой -1.5 – 3.30

Обе забьют — нет – 2.08

Обе забьют — да – 1.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.84

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08

Статистика

«Лорьян» не побеждает в чемпионате Франции пять матчей подряд.

«Ренн» проиграл только в одном матче в этом сезоне Лиги 1.

В последних пяти встречах между командами преимущество на стороне «Ренна».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.75. Учитывая все статистические данные, можно предположить, что нас ждёт равная игра, которая с высокой долей вероятности завершится ничейным исходом.