«Рома» – «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Серии А чемпионата Италии «Рома» – «Монца», который состоится 22 октября 2023 года
«Рома»
«Рома», провалив стартовый отрезок сезона, в последних играх набирает форму. Команда Жозе Мауриньо с одиннадцатью очками идёт на десятом месте в турнирной таблице Серии А. В седьмом туре дома обыграли «Фрозиноне» со счётом 2:0.
В восьмом туре на чужом поле выиграли у «Кальяри» (4:1).
«Монца»
«Монца» — седьмая команда с двенадцатью очками в своём активе. Главный тренер Р. Палладино помог своим подопечным сбалансировать игру, что позволяет им не проигрывать пять матчей подряд. В последней игре чемпионата на выезде победили «Сассуоло» (1:0).
В предыдущем матче на своём поле легко взяли три очка у «Салернитана» со счётом 3:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рома» – 1.75
- Ничья – 3.85
- Победит «Монца» – 5.10
- Победит «Рома» с форой -1.5 – 3.00
- Обе забьют — нет – 1.91
- Обе забьют — да – 1.90
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93
Статистика
- «Рома» в последних трёх играх во всех турнирах забила десять мячей.
- «Монца» на выезде в текущем сезоне отличилась в воротах соперников два раза.
- Команды пересекались на официальном уровне только дважды(одна победа Ромы и один ничейный исход).
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.90. «Монца» постарается отличиться быстрым голом в воротах хозяев и далее играть вторым номером. Такое развитие событий позволит «Роме» доминировать на поле до конца матча и точно приведёт к забитым голам.