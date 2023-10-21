«Рома» – «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Серии А чемпионата Италии «Рома» – «Монца», который состоится 22 октября 2023 года

«Рома»

«Рома», провалив стартовый отрезок сезона, в последних играх набирает форму. Команда Жозе Мауриньо с одиннадцатью очками идёт на десятом месте в турнирной таблице Серии А. В седьмом туре дома обыграли «Фрозиноне» со счётом 2:0.

В восьмом туре на чужом поле выиграли у «Кальяри» (4:1).

«Монца»

«Монца» — седьмая команда с двенадцатью очками в своём активе. Главный тренер Р. Палладино помог своим подопечным сбалансировать игру, что позволяет им не проигрывать пять матчей подряд. В последней игре чемпионата на выезде победили «Сассуоло» (1:0).

В предыдущем матче на своём поле легко взяли три очка у «Салернитана» со счётом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 1.75

Ничья – 3.85

Победит «Монца» – 5.10

Победит «Рома» с форой -1.5 – 3.00

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.90

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93

Статистика

«Рома» в последних трёх играх во всех турнирах забила десять мячей.

«Монца» на выезде в текущем сезоне отличилась в воротах соперников два раза.

Команды пересекались на официальном уровне только дважды(одна победа Ромы и один ничейный исход).

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.90. «Монца» постарается отличиться быстрым голом в воротах хозяев и далее играть вторым номером. Такое развитие событий позволит «Роме» доминировать на поле до конца матча и точно приведёт к забитым голам.