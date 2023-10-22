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«Барселона» – «Атлетик» Бильбао: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:59
«Барселона» – «Атлетик» Бильбао: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Примеры чемпионата Испании «Барселона» – «Атлетик» Бильбао, который состоится 22 октября 2023 года

«Барселона»

«Барселона» не проиграла ни одного матча в текущем чемпионате Испании и идёт на третьем месте с двадцатью одним набранным баллом. Все потерянные очки «сине-гранатовыми» на данный момент связаны с выездными матчами против команд, занимающих нижние места в турнирной таблице Примеры. В восьмом туре они обыграли с минимальным счетом «Севилью» (1:0).

В последней игре сыграли вничью на выезде с «Гранадой» со счетом 2:2.

«Атлетик» Бильбао

«Атлетик» Бильбао — шестая команда после девяти сыгранных туров. Команда Эрнесто Вальверде в этом сезоне показывает одинаковые результаты как дома, так и на выезде. В шестом туре на чужом поле они обыграли «Алавес» со счетом 2:0.

В матче восьмого тура на своем поле уверенно разобрались с «Альмерией»(3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Барселона» – 1.72
  • Ничья – 4.00
  • Победит «Атлетик» Бильбао – 5.10
  • Победит «Барселона» с форой -1.5 – 2.83
  • Обе забьют — нет – 2.08
  • Обе забьют — да – 1.75
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.78
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.16

Статистика

  • «Барселона» в текущем сезоне идёт без поражений во всех турнирах.
  • «Атлетик» Бильбао в последних пяти играх забил десять мячей.
  • Пять последних встреч между командами в чемпионате завершились четырьмя победами «Барселоны» и одним ничейным исходом.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Барселоны» по коэффициенту 1.72. Действующие чемпионы Примеры не теряли очки на домашней арене в текущем сезоне и с большой долей верояности не оступятся и в данном матче.

Все комментарии
asraeil
asraeil
вчера в 17:42
Что интересно, как бы сильно не играли "баски", против Барселоны у них возникают проблемы практически всегда. И если вспоминать крайние 5-ть встреч "каталонцев" на родной земле, то мы увидим, что в 4-х матчах из 5-ти крайних, команда побеждала соперника. Да, данный матч пройдет не на "Камп Ноу", а на стадионе "Олимпико", но тем не менее, город Барселона в последнее время редко принимает гостей с распростертыми объятиями. Победа каталонской команды прослеживается как никогда.
Гость
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