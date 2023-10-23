Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Галатасарай» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

23 октября 2023, 19:25
«Галатасарай» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Галатасарай» – «Бавария», который состоится 24 октября 2023 года

«Галатасарай»

«Галатасарай» удачно выступает в этом сезоне как на своей домашней арене, так и в еврокубковых матчах. Команда на данный момент идёт без поражений. В предыдущем туре Лиги Чемпионов они одолели «Манчестер Юнайтед» на выезде со счетом 3:2.

В последнем матче чемпионата Турции победили «Бешикташ» со счетом 2:1.

«Бавария»

«Бавария» лидирует в данной группе после двух сыгранных туров и имеет на своем счету шесть баллов. Под руководством Т. Тухеля команда показывает хороший игровой уровень, что видно по результатам последних матчей. Во втором туре Лиги Чемпионов они справились с датским «Копенгагеном» со счетом 2:1, хотя по ходу матча проигрывали.

В восьмом туре чемпионата Германии одержали победу на выезде над «Майнцем» со счетом 3:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Галатасарай» – 6.70
  • Ничья – 5.20
  • Победит «Бавария» – 1.46
  • Победит «Бавария» с форой -1.5 – 2.15
  • Обе забьют — нет – 2.32
  • Обе забьют — да – 1.62
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 2.14
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.80

Статистика

  • «Галатасарай» не проигрывает семнадцать матчей подряд в этом сезоне.
  • «Бавария» в шести последних встречах на выезде забивает минимум по два мяча за матч.
  • Последний раз команды играли между собой в 1972 году.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.62. В этой встрече сойдутся две команды, которые не проиграли во всех сыгранных турнирах уже более десяти матчей. Мы можем ожидать напряженную игру с забитыми голами с обеих сторон.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк бавария
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 