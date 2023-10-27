«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 28 октября 2023 года

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» идёт на двенадцатом месте после девяти сыгранных матчей. Команда набрала основную часть баллов в последних турах. В седьмом матче английской Премьер-лиги сенсационно обыграли действующих чемпионов «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

В девятом туре на выезде, проигрывая по ходу встречи со счётом 0:1, выиграли у «Борнмута»(2:1).

«Ньюкасл Юнайтед»

«Ньюкасл Юнайтед» занимает шестое еврокубковое место с шестнадцатью очками на своём счету. Команда показывает зрелищную атакующую игру в чемпионате Англии, отличившись в воротах соперника двадцать четыре раза в девяти играх. В предыдущем туре на выезде сыграли вничью с «Вест Хэмом»(2:2).

В последнем туре на своём поле обыграли «Кристал Пэлас» со счётом 4:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вулверхэмптон» – 4.30

Ничья – 4.20

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 1.80

Победит «Ньюкасл Юнайтед» с форой -1.5 – 3.15

Обе забьют — нет – 2.12

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.17

Статистика

«Вулверхэмптон» в каждом сыгранном матче сезона на домашнем поле отличается в воротах соперников.

«Ньюкасл Юнайтед» в последних пяти матчах чемпионата добыл четыре победы.

«Ньюкасл Юнайтед» не может победить «Вулверхэмптон» в пяти последних встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Ньюкасл Юнайтед» по коэффициенту 1.80. «Вулверхэмптон» должен показать идеальную игру в обороне, чтобы отобрать очки у команды с лучшей атакой в этом сезоне в английской Премьер-лиги. Такой расклад маловероятен.