«Лейпциг» – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура чемпионата Германии «Лейпциг» – «Кёльн», который состоится 28 октября 2023 года

«Лейпциг»

«Лейпциг» пятая команда немецкой Бундеслиги после восьми сыгранных матчей. «Красные быки» практически идеально смотрелись в сентябре месяце, но нельзя сказать то же самое о текущем месяце. В последней игре команда взяла первые три очка, обыграв «Дармштадт 98» со счётом 3:1.

В третьем туре Лиги Чемпионов они были сильнее сербской «Црвены Звезды»(3:1).

«Кёльн»

«Кёльн» занимает семнадцатое место в чемпионате Германии. Подопечные Ш.Баумгарта проваливают данный сезон, как по набранным баллам, так и по количеству забитых мячей. У команды всего семь голов в восьми сыгранных матчах, что является худшим показателем среди всех команд Бундеслиги.

В седьмом туре они проиграли «Байеру»(0:3), а в восьмом туре впервые в сезоне взяли три очка, обыграв «Боруссию» Менхенгладбах со счётом 3:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лейпциг» – 1.47

Ничья – 5.10

Победит «Кёльн» – 6.60

Победит «Лейпциг» с форой -1.5 – 2.24

Обе забьют — нет – 2.08

Обе забьют — да – 1.76

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.59

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.42

Статистика

«Лейпциг» в двух последних матчах отличился шестью голами.

«Кёльн» не побеждал на чужом поле в текущем сезоне.

«Красные быки» имеют преимущество в очных встречах над «Кёльном».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Лейпцига» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.24. Несмотря на неудачи «Лейпцига» на своём поле в предыдущих матчах, данная встреча может представлять идеальную возможность для команды показать качественную игру и удовлетворить своих болельщиков уверенной победой.