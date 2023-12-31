«Рейнджерс» – «Килмарнок»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Рейнджерс» – «Килмарнок», который состоится 2 января 2024 года

«Рейнджерс»

Второе место занимают на сегодняшний день «плюшевые мишки» в турнирной таблице Премьер-лиги. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «светло-синих», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Килмарноком». На своём поле «Джерс» взял верх над командой «Сент-Джонстон» в рамках матча 12-го тура чемпионата Шотландии (2:0). С таким же счётом «плюшевые мишки» обыграли в гостях команду «Мотеруэлл».

30 декабря со счётом 1:2 «Рейнджерс» проиграл в гостях «Селтику».

«Килмарнок»

Четвёртую строчку турнирной таблицы чемпионата Шотландии занимают на данный момент «Килли». Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Килмарнока» за последнее время. Со счётом 2:1 «Килли» выиграл у «Сент-Джонстона» в рамках матча 19-го тура Премьер-лиги. На выезде с минимальным счётом «Килмарнок» одержал победу над «Сент-Мирреном» в позапрошлом туре чемпионата.

Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Данди».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рейнджерс» – 1.27

Ничья – 5.80

Победит «Килмарнок» – 10.00

Победит «Рейнджерс» с форой -1.5 – 1.78

Обе забьют — нет – 1.66

Обе забьют — да – 2.14

Тотал голов больше 2.5 – 1.62

Тотал голов меньше 2.5 – 2.20

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Четыре победы одержали «плюшевые мишки» в пяти последних матчах

За такой же период «Килли» выиграл в трёх матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Рейнджерса» с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.78. С разницей в пару мячей «плюшевые мишки» обыграют дома своего оппонента в предстоящем матче.