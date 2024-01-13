«Ренн» – «Ницца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Ренн» – «Ницца», который состоится 13 января 2024 года
«Ренн»
«Красно-чёрные» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Франции находятся на десятой строчке. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием «Ренна», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Ниццей». В позапрошлом туре Лиги 1 «красно-чёрные» раскатали нулевую ничью с «Тулузой». С разницей в пару мячей «Ренн» выиграл в гостях у «Клермона» в игре следующего тура чемпионата (3:1).
На прошлых выходных «красно-чёрные» взяли верх над «Генгамом» со счётом 2:0 в рамках матча 1/32 Кубка Франции.
«Ницца»
«Орлята» на данный момент в турнирной таблице Лиги 1 занимают второе место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Ниццы» за последнее время. С разницей в пару мячей «гимнасты» проиграли «Гавру» в рамках матча 16-го тура чемпионата Франции (1:3). В сухую, забив пару мячей, «орлята» выиграли на своём поле у «Ланса» в матче прошлого тура Лиги 1.
6 января после серии пенальти «Ницца» одержала победу над «Осером» в 1/32 Кубка Франции.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ренн» – 2.48
- Ничья – 3.20
- Победит «Ницца» – 3.05
- Победит «Ренн» с форой -1.5 гола – 5.05
- Тотал голов больше 2.5 – 2.31
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.59
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да
- Две победы одержали «красно-чёрные» в пяти последних матчах
- За тот же период «орлята» выиграли в трёх встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 3.05 на победу «Ниццы». Вопреки мнению букмекеров, считаем, что гости смогут увезти три очка из Ренна в будущей игре.