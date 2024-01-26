«Миллуол» – «Престон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Миллуол» – «Престон», который состоится 27 января 2024 года

«Миллуол»

«Докеры» на данный момент в турнирной таблице Чемпион Лиги занимают восемнадцатую строчку. Рассмотрим недавние матчи с участием «львов», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Престоном». В трёх крайних матчах «Миллуол» проиграл своим оппонентам. На своём поле с разницей в один гол «докеры» уступили «Лестеру» в 1/32 Кубка Англии (2:3). В позапрошлом туре Премьер-лиги «львы» проиграли дома «Мидлсбро» (1:3).

На прошлых выходных КПР одержал победу над «Миллуолом» со счётом 2:0.

«Престон»

«Престон Норт Энд» в турнирной таблице Чемпионшипа находится на двенадцатом месте. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «неуязвимых» за последнее время. В 1/32 Кубка Англии в сухую, пропустив четыре гола, «лилейно-белые» потерпели поражение от «Челси». На своём поле «Престон» взял верх над «зарянками» из Бристоля в позапрошлом туре чемпионата (2:0).

21 января «неуязвимые» со счётом 1:2 уступили в гостях «павлинам» из Лидса.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Миллуол» – 2.20

Ничья – 3.10

Победит «Престон» – 3.55

Победит «Миллуол» с форой -1.5 гола за игру – 4.00

Тотал голов больше 2.5 – 2.35

Тотал голов меньше 2.5 – 1.55

Статистика

С 2019 года «Престон» не выигрывает у «львов»

В двух матчах из пяти крайних «докеры» обыграли своих оппонентов

За аналогичный период «лилейно-белые» выиграли только в одной встрече.

Прогноз

На своём поле «докеры» обычно уверенно играют с «неуязвимыми» из Престона. Компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать с коэффициентом 2.20 на победу «Миллуола». Не без труда, но «львы» могут справиться с «лилейно-белыми».