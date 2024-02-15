«Уотерфорд Юнайтед» – «Шелбурн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1708020811

сегодня, 21:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Уотерфорд Юнайтед» – «Шелбурн», который состоится 16 февраля 2024 года

«Уотерфорд Юнайтед»

В четырёх матчах к ряду «Уотерфорд» выигрывает своих оппонентов. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «синих» в будущей встрече с «Шелбурном». В финальном матче плей-офф Первого дивизиона после дополнительного времени «Уотерфорд Юнайтед» выиграл у команды «Коб Рэмблерс» (2:1). В финале плей-офф понижения Премьер-дивизиона опять же после дополнительного времени «синие» обыграли «Корк Сити» (2:1).

9 февраля в товарищеской встрече со счётом 3:2 «Уотерфорд» взял верх над клубом «Трити Юнайтед».

«Шелбурн»

С сентября месяца прошлого года «Шелбурн» не уступает своим соперникам. Предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков с участием «красных» за последнее время. В трёх товарищеских матчах, которые «Шелбурн» провёл в межсезонье, команда выиграла своих оппонентов. С разницей в один матч «красные» взяли верх над «Богемиансом» (2:1). Со счётом 3:1 «Шелбурн» одержал победу над «Атлоном».

3 февраля в сухую, забив пару мячей, «красные» обыграли команду «Корк Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уотерфорд Юнайтед» – 3.30

Ничья – 3.40

Победит «Шелбурн» – 2.21

Победит «Шелбурн» с форой -1.5 гола – 4.10

Тотал голов больше 2.5 – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 – 1.75

Статистика

Три крайних очных матча завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

Семь побед одержал «Шелбурн» в десяти последних футбольных поединках

За такой же период «синие» взяли верх над своими соперниками в шести матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать в предстоящем матче ставку на победу «Шелбурна» с коэффициентом 2.21. Даже в гостях «красные» смогут разобраться с новичком Премьер-дивизиона, но победы с большим счётом ожидать не стоит.