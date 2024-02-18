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«Гранада» – «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:22
«Гранада» – «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Гранада» – «Альмерия», который состоится 18 февраля 2024 года

«Гранада»

Девятнадцатое место занимает на данный момент «Грана» в турнирной таблице чемпионата Испании. Рассмотрим недавние матчи с участием «насридов», чтобы оценить шансы команды в предстоящем футбольном поединке с «Альмерией». В сухую, пропустив два гола, «Гранада» проиграла на выезде команде «Хетафе» в рамках матча 22-го тура Ла Лиги. В игре следующего тура чемпионата «красно-бело-синие» раскатали дома ничью с «Лас-Пальмасом» (1:1).

На прошлых выходных со счётом 3:3 вничью сыграли «насриды» с «Барселоной».

«Альмерия»

Последнюю строчку турнирной таблицы Примеры занимают на сегодняшний день «красно-белые». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Альмерии» за последнее время. В сухую, пропустив три гола, «красно-белые» проиграли дома «Алавесу» в 22-ом туре Ла Лиги. С разницей в один гол «Альмерия» проиграла в гостях «Валенсии» в следующем туре чемпионата Испании (1:2).

12 февраля нулевую ничью раскатали «красно-белые» со «львами» из Бильбао.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Гранада» – 2.16
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Альмерия» – 3.40
  • Победит «Гранада» с форой -1.5 гола – 3.80
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.96
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.88

Статистика

  • Три матча из пяти крайних очных встреч завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру
  • «Гранада» проиграла своим соперникам в трёх встречах
  • За аналогичный период «Альмерия» уступила своим оппонентам в трёх матчах.

Прогноз

С коэффициентом 1.88 компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Скорее всего, на двоих команды забьют не больше двух голов на двоих.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк Гранада
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