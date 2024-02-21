«Будё-Глимт» – «Аякс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1708531947

вчера, 19:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй матч 1/16 плей-офф Лиги конференций «Будё-Глимт» – «Аякс», который состоится 22 февраля 2024 года

«Будё-Глимт»

Первую строчку турнирной таблицы чемпионата Норвегии занимает «Глимт» на данный момент. Рассмотрим недавние матчи с участием «жёлтых», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Аяксом». Со счётом 0:2 в рамках товарищеской встречи «Будё-Глимт» проиграл «Спарте». В сухую, забив четыре гола, «Глимт» взял верх над шведской командой «Мальмё».

15 февраля в первой игре 1/16 плей-офф Лиги конференций «жёлтые» сыграли вничью с «Аяксом» (2:2).

«Аякс»

«Аяксиды» на сегодняшний день в турнирной таблице Эредивизи находятся на пятой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «евреев» за последнее время. В четырёх матчах к ряду «Аякс» не радует победами своих поклонников. Ничью раскатали «аяксиды» с ПСВ на своём поле в 20-ом туре Высшей лиги. С разницей в один мяч «Божьи сыновья» на выезде проиграли «Херенвену» в рамках матча 21-го тура чемпионата Нидерландов (2:3).

На прошлых выходных со счётом 2:2 «Аякс» раскатал ничью с «Неймегеном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Будё-Глимт» – 2.30

Ничья – 3.94

Победит «Аякс» – 2.75

Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 гола – 3.74

Тотал голов больше 3.5 – 2.07

Тотал голов меньше 3.5 – 1.76

Статистика

Только одну победу одержал «Аякс» в пяти крайних матчах

За тот же период «Будё-Глимт» обыграл своих оппонентов в двух встречах

Четыре матча с участием «жёлтых» из пяти последних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 2.30 компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу норвежской команды «Будё-Глимт». По-спортивному злые после упущенной победы в Амстердаме «жёлтые» обыграют «аяксидов» на своём поле в будущей ответной встрече.