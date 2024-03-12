«Фенербахче» – «Юнион Сент-Жиллуаз»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.03.2024)

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вчера, 22:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на ответный матч 1/8 плей-офф Лиги конференций «Фенербахче» – «Юнион Сент-Жиллуаз», который состоится 14 марта 2024 года

«Фенербахче»

«Жёлтые канарейки» занимают на данный момент в турнирной таблице Суперлиги второе место. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Юнионом». В трёх матчах к ряду «жёлто-тёмно-синие» обыграли своих оппонентов. На выезде, забив пару мячей, «Фенербахче» в сухую обыграл команду «Хатайспор» в матче 28-го тура Суперлиги. Со счётом 3:0 в гостях «Фенербахче» выиграл у «Юниона» в первой игре 1/8 плей-офф Лиги конференций.

На прошлых выходных со счётом 4:1 «жёлтые канарейки» дома взяли верх над «Пендикспором».

«Юнион Сент-Жиллуаз»

На сегодняшний день «Юнион» возглавляет турнирную таблицу Лиги Жюпиле. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «жёлто-синих» за последнее время. С общим счётом 3:2 по сумме двух встреч «юнионисты» выиграли у «Брюгге» в полуфинале Кубка Бельгии. В матче 28-го тура чемпионата Бельгии «Юнион Сент-Жиллуаз» на выезде взял верх над командой «Хеверли Лувен» (2:0).

10 марта со счётом 1:1 вничью сыграли «жёлто-синие» с командой «Гент».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фенербахче» – 1.88

Ничья – 4.00

Победит «Юнион Сент-Жиллуаз» – 3.90

Победит «Фенербахче» с форой -1.5 гола – 3.05

Тотал голов больше 2.5 – 1.64

Тотал голов меньше 2.5 – 2.22

Статистика

В четырёх матчах из пяти крайних «Фенербахче» выиграл

За аналогичный период «Юнион» обыграл своих оппонентов в трёх встречах

Четыре матча с участием «жёлтых канареек» из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем футбольном поединке на победу «Фенербахче» с коэффициентом 1.88. Если «канарейки» справились с «жёлто-синими» из Брюсселя в гостях, то и на своём поле возьмут верх над «юнионистами».