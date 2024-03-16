«Боруссия» Дортмунд – «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд – «Айнтрахт», который состоится 17 марта 2024 года
«Боруссия» Дортмунд
В пятёрку самых сильных команд Бундеслиги входят на сегодняшний день «чёрно-жёлтые». В трёх матчах к ряду «дортмундцы» выиграли у своих оппонентов. Со счётом 0:2 на выезде «Боруссия» выиграла у «железных» из Берлина в матче 24-го тура чемпионата. С разницей в один мяч в гостях «чёрно-жёлтые» взяли верх над «музыкантами» из Бремена (2:1).
13 марта на своём поле в ответной игре с ПСВ «дортмундцы» одержали победу со счётом 2:0 и прошли в следующий раунд Лиги чемпионов.
«Айнтрахт»
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.64
- Ничья – 4.40
- Победит «Айнтрахт» – 4.90
- Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 гола – 2.51
- Тотал голов больше 3.5 – 2.20
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.65
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру
- В шести матчах из десяти последних «Боруссия» выиграла
- За аналогичный период «Айнтрахт» взял верх над своими соперниками в трёх встречах.
Прогноз
С коэффициентом 1.64 компания Pinnacle предлагает сделать ставку в будущей встрече на победу дортмундской «Боруссии». На своём поле «чёрно-жёлтые» обычно выигрывают у «орлов» из Франкфурта.