«Боруссия» Дортмунд – «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.03.2024)

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вчера, 15:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд – «Айнтрахт», который состоится 17 марта 2024 года

«Боруссия» Дортмунд

В пятёрку самых сильных команд Бундеслиги входят на сегодняшний день «чёрно-жёлтые». В трёх матчах к ряду «дортмундцы» выиграли у своих оппонентов. Со счётом 0:2 на выезде «Боруссия» выиграла у «железных» из Берлина в матче 24-го тура чемпионата. С разницей в один мяч в гостях «чёрно-жёлтые» взяли верх над «музыкантами» из Бремена (2:1).

13 марта на своём поле в ответной игре с ПСВ «дортмундцы» одержали победу со счётом 2:0 и прошли в следующий раунд Лиги чемпионов.

«Айнтрахт»

На одну строчку ниже «Боруссии» находятся на данный момент «орлы» в турнирной таблице чемпионата Германии. Рассмотрим недавние матчи с участием команды из Франкфурта-на-Майне. Дома в матче 23-го тура чемпионата со счётом 2:2 «Айнтрахт» раскатал ничью с «волками» из Вольфсбурга. В один мяч «орлы» обыграли в гостях команду «Хайденхайм» (2:1).

На прошлых выходных со счётом 3:1 «Айнтрахт» взял верх над «Хоффенхаймом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.64

Ничья – 4.40

Победит «Айнтрахт» – 4.90

Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 гола – 2.51

Тотал голов больше 3.5 – 2.20

Тотал голов меньше 3.5 – 1.65

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру

В шести матчах из десяти последних «Боруссия» выиграла

За аналогичный период «Айнтрахт» взял верх над своими соперниками в трёх встречах.

Прогноз

С коэффициентом 1.64 компания Pinnacle предлагает сделать ставку в будущей встрече на победу дортмундской «Боруссии». На своём поле «чёрно-жёлтые» обычно выигрывают у «орлов» из Франкфурта.