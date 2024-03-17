«Ренн» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:50

«Ренн»

«Ренн» не радует результатами и рискует остаться без места в еврокубках по итогам сезона. Коллектив занимает восьмое место с 36 баллами и на три пункта отстает от «Марселя» на три балла. В матче на своем поле хозяевам нужна лишь победа, ведь поражение очень усугубит ситуацию, а ничья все оставит на своих местах. Предстоящий матч считается одним из самых интересных и не оставит равнодушными поклонников французского футбола.

10 марта «Ренн» сыграл вничью с «Лиллем» (2:2), а третьего марта на своем поле неожиданно уступил «Лорьяну» (1:2).

«Марсель»

«Марсель» проводит очень сильный отрезок сезона, а поражение в Лиге Европы ничего не значит, ведь коллектив все равно прошел в следующий этап. Команда старается изменить результаты в чемпионате Франции и занимает седьмое место с 39 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. Гостям необходимо играть на победу с любым соперником и надеяться на осечки конкурентов, чтобы пробиться в топ-4, что дает право сыграть в Лиге чемпионов.

14 марта «Марсель» проиграл на выезде «Вильярреалу» (1:3) в Лиге Европы, а 10 марта в чемпионате на своем поле обыграл «Нант» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ренн» – 2.55

Ничья – 3.45

Победит «Марсель» – 2.85

Тотал больше 2.5 мячей – 1.85

Тотал меньше 2.5 мячей –1.97

Статистика

Шесть последних матчей «Ренна» завершились исходом «обе забьют»

«Марсель» проиграл четыре из шести последних матчей на выезде

«Марсель» выиграл три из пяти последних матчей у «Ренна» при двух ничьих

Четыре из пяти матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.85. Гости проводят последний месяц явно увереннее и наверняка смогут одержать победу над нестабильным соперником в 1-2 мяча.