«Ренн» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Ренн»
«Ренн» не радует результатами и рискует остаться без места в еврокубках по итогам сезона. Коллектив занимает восьмое место с 36 баллами и на три пункта отстает от «Марселя» на три балла. В матче на своем поле хозяевам нужна лишь победа, ведь поражение очень усугубит ситуацию, а ничья все оставит на своих местах. Предстоящий матч считается одним из самых интересных и не оставит равнодушными поклонников французского футбола.
10 марта «Ренн» сыграл вничью с «Лиллем» (2:2), а третьего марта на своем поле неожиданно уступил «Лорьяну» (1:2).
«Марсель»
«Марсель» проводит очень сильный отрезок сезона, а поражение в Лиге Европы ничего не значит, ведь коллектив все равно прошел в следующий этап. Команда старается изменить результаты в чемпионате Франции и занимает седьмое место с 39 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. Гостям необходимо играть на победу с любым соперником и надеяться на осечки конкурентов, чтобы пробиться в топ-4, что дает право сыграть в Лиге чемпионов.
14 марта «Марсель» проиграл на выезде «Вильярреалу» (1:3) в Лиге Европы, а 10 марта в чемпионате на своем поле обыграл «Нант» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ренн» – 2.55
- Ничья – 3.45
- Победит «Марсель» – 2.85
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.85
- Тотал меньше 2.5 мячей –1.97
Статистика
- Шесть последних матчей «Ренна» завершились исходом «обе забьют»
- «Марсель» проиграл четыре из шести последних матчей на выезде
- «Марсель» выиграл три из пяти последних матчей у «Ренна» при двух ничьих
- Четыре из пяти матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.85. Гости проводят последний месяц явно увереннее и наверняка смогут одержать победу над нестабильным соперником в 1-2 мяча.