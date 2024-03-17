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«Ренн» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 09:50
«Ренн» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Ренн»

«Ренн» не радует результатами и рискует остаться без места в еврокубках по итогам сезона. Коллектив занимает восьмое место с 36 баллами и на три пункта отстает от «Марселя» на три балла. В матче на своем поле хозяевам нужна лишь победа, ведь поражение очень усугубит ситуацию, а ничья все оставит на своих местах. Предстоящий матч считается одним из самых интересных и не оставит равнодушными поклонников французского футбола.

10 марта «Ренн» сыграл вничью с «Лиллем» (2:2), а третьего марта на своем поле неожиданно уступил «Лорьяну» (1:2).

«Марсель»

«Марсель» проводит очень сильный отрезок сезона, а поражение в Лиге Европы ничего не значит, ведь коллектив все равно прошел в следующий этап. Команда старается изменить результаты в чемпионате Франции и занимает седьмое место с 39 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. Гостям необходимо играть на победу с любым соперником и надеяться на осечки конкурентов, чтобы пробиться в топ-4, что дает право сыграть в Лиге чемпионов.

14 марта «Марсель» проиграл на выезде «Вильярреалу» (1:3) в Лиге Европы, а 10 марта в чемпионате на своем поле обыграл «Нант» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ренн» – 2.55
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Марсель» – 2.85
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.85
  • Тотал меньше 2.5 мячей –1.97

Статистика

  • Шесть последних матчей «Ренна» завершились исходом «обе забьют»
  • «Марсель» проиграл четыре из шести последних матчей на выезде
  • «Марсель» выиграл три из пяти последних матчей у «Ренна» при двух ничьих
  • Четыре из пяти матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.85. Гости проводят последний месяц явно увереннее и наверняка смогут одержать победу над нестабильным соперником в 1-2 мяча.

Все комментарии
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сегодня в 11:17
19 из 26 мячей гости пропустили на выезде, пока так и ни разу не сыграв на ноль в обороне в Первой лиге. Кажется придется начинать с минус 1. Возможно провансальцы находятся чуть в более лучшей форме, но глядя на статистику максимум на что хватит подопечных Гассе - ничейный результат. Линия дает примерно равные коэффициенты на три очка команд, но хотелось бы посмотреть на Марсель на выезде с серьезными противниками. А пока разгром над Клермоном мало что говорит. Нулевая фора на бретонцев.
7amkyvgns84p
7amkyvgns84p
сегодня в 10:46
Обе команды демонстрируют качественный футбол, и этот матч будет определяющим для обеих сторон. “Ренн” должен одержать победу, чтобы сократить отставание от “Марселя”, а “Марсель”, в свою очередь, не может допустить осечку, чтобы не упустить возможность побороться за попадание в еврокубки. Уверен, что нас ждет захватывающая игра!
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