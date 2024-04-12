«Сочи» – «Спартак»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Сочи» – «Спартак», который состоится 13 апреля 2024 года
«Сочи»
«Синие» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата России находятся на последней строчке. Вспомним недавние матчи с участием команды. В позапрошлом туре АПЛ со счётом 2:2 «Сочи» раскатал ничью с «Армейцами».
На прошлых выходных с таким же счётом «сочинцы» сыграли вничью с «Жёлто-синими» из Ростова.
«Спартак»
«Народная команда» в турнирной таблице АПЛ занимает шестое место. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Спартачей» за последнее время. В первой полуфинальной игре Кубка России «Путь регионов» «Красно-белые» уступили дома «Зенитчикам» из Санкт-Петербурга (1:2).
7 апреля со счётом 2:1 «Спартачи» взяли верх над «Динамовцами».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сочи» – 2.65
- Ничья – 3.55
- Победит «Спартак» – 2.65
- Победит «Спартак» с форой -1.5 гола – 4.80
- Тотал голов больше 2.5 – 1.87
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.94
Статистика
- Только одно поражение потерпели «Синие» в пяти последних матчах
- За такой же период «Народная команда» уступила своим соперникам в двух встречах
- Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру в основное время.
Прогноз
С коэффициентом 2.65 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Спартака». С минимальной разницей, но гости обыграют «Сочинцев».