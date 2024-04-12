«Сочи» – «Спартак»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.04.2024)

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сегодня, 02:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Сочи» – «Спартак», который состоится 13 апреля 2024 года

«Сочи»

«Синие» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата России находятся на последней строчке. Вспомним недавние матчи с участием команды. В позапрошлом туре АПЛ со счётом 2:2 «Сочи» раскатал ничью с «Армейцами».

На прошлых выходных с таким же счётом «сочинцы» сыграли вничью с «Жёлто-синими» из Ростова.

«Спартак»

«Народная команда» в турнирной таблице АПЛ занимает шестое место. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Спартачей» за последнее время. В первой полуфинальной игре Кубка России «Путь регионов» «Красно-белые» уступили дома «Зенитчикам» из Санкт-Петербурга (1:2).

7 апреля со счётом 2:1 «Спартачи» взяли верх над «Динамовцами».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сочи» – 2.65

Ничья – 3.55

Победит «Спартак» – 2.65

Победит «Спартак» с форой -1.5 гола – 4.80

Тотал голов больше 2.5 – 1.87

Тотал голов меньше 2.5 – 1.94

Статистика

Только одно поражение потерпели «Синие» в пяти последних матчах

За такой же период «Народная команда» уступила своим соперникам в двух встречах

Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру в основное время.

Прогноз

С коэффициентом 2.65 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Спартака». С минимальной разницей, но гости обыграют «Сочинцев».